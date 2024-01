Aviso muy importante de Roberto Brasero sobre una próxima Filomena

Roberto Brasero ha dado un importante aviso sobre una próxima Filomena que puede tener consecuencias devastadoras. El popular presentador de la sección del Tiempo en Antena 3 habla de Filomenas, en el sentido de que puede haber varios puntos del país afectados por un fenómeno poco común. Este invierno parecía que se nos resistían las olas de frío y las nevadas intensas, pero esta semana todo cambiará. Sobre todo, a partir de este miércoles en el que parece que la inestabilidad irá en aumento. La dura previsión de Roberto Brasero es una alerta ante la llegada de unos días meteorológicamente complicados.

Roberto Brasero alerta sobre una próxima Filomena

Los expertos del tiempo están pendientes de una situación meteorológica poco común. La borrasca unida a un descenso de las temperaturas que viviremos esta semana puede ser el origen de nevadas abundantes. Parece que 2024 será año de nieves y de bienes, la propia naturaleza es la que necesita que haya un cambio, ante un ciclo que hemos cerrado nada bueno.

2023 se ha despedido como el año más cálido del siglo, con un aumento de la temperatura considerable y una situación que nos aleja de lo que debería ser una realidad. Estamos ante un cambio de ciclo que realmente puede ser perjudicial. Llega una situación que puede aliviar estos días sin lluvias y con temperaturas anormalmente altas.

El frío se ha hecho esperar y hasta esta semana de enero ni han aparecido las olas de frío, pero parece que estos días vamos a ver el termómetro descender como sería propio de la temporada. Algo que, además, irá acompañado de unas esperadísimas lluvias que son la antesala de grandes nevadas.

Especialmente en el Mediterráneo, donde la emergencia climática ante una sequía que está vaciando los embalses es ya una realidad. Por lo que cualquier lluvia es bienvenida, especialmente cuando estamos a estas alturas del año y la situación es ya crítica. Este mismo mes de enero se activará la emergencia climática si no hay un cambio de rumbo.

Por lo que la previsión de Roberto Brasero es una de las más esperadas. El experto ha dado algunos datos que ponen a gran parte del país en alerta ante unos cambios que pese a ser buenos para la naturaleza no lo son tanto para el ser humano.

Esta es la dura previsión de Roberto Brasero con un aviso muy importante

Esta semana vamos a vivir un episodio que hasta la fecha no habíamos esperado ni pensado que podría ser una realidad en España. Roberto Brasero no habla de Filomena, sino de Filomenas, ya que en:” En realidad llegan dos. Una llega por el suroeste e irá avanzando hacia el Mediterráneo y otra que llega por el norte… y se trata de una DANA. Son distintas no solo por su diferente ubicación sino porque llegan en distintos niveles de la atmósfera. Y es que nuestra atmósfera tiene diferentes niveles como un edificio tiene diferentes pisos.”

Con su forma de explicar la situación nos explica de forma didáctica que: “Podríamos decir que la borrasca del oeste llega por el primer piso y la DANA por el quinto. De la manera en que se relacionen la de ahí arriba con la de aquí abajo depende que pueda nevar más o menos. Y ahora parece que esa relación no será tan estrecha como la que se pensaba ayer, o que incluso no lleguen a interaccionar, y que por lo tanto las precipitaciones (lluvia o nieve) no sean tan cuantiosas como se esperaba estos días atrás.”

Pero lo peor parece que lo vamos a tener este mismo miércoles: “Parece que el miércoles quien mandará en el tiempo será la DANA y por lo tanto las precipitaciones alcanzarán a más zonas y serán más intensas que el día anterior. La mayor cantidad de precipitación caería en zonas del Noreste, sobre todo en Cataluña (en eso sí estaban de acuerdo desde ayer los diferentes modelos de previsión) y el cuadrante suroeste, en el otro extremo de la península, sería el de menor probabilidad de lluvias, además del archipiélago Canario donde no se esperan.”

Con esta lluvia nos acompañarán importantes nevadas: “sería también el día de mayor cantidad de nevadas ya que, además de esa humedad que aporta la DANA desde su ubicación en el este, tendríamos también un descenso de la cota de nieve a lo largo de la jornada. La nevada puede ser copiosa en zonas de Cataluña, Baleares, Teruel y Castellón, donde puede acabar nevando en el entorno de los 400 metros, así como el Cantábrico con una cota entre 400 y 600 metros y precipitación persistentes. Ya serían más débiles las nevadas en el resto de la mitad norte y el entorno del sistema Central pero como la cota puede acabar rondando los 600 metros en estas zonas, no es del todo descartable que nieve algo en la meseta norte. En las sierras del sureste a partir de los 1500 metros también podría nevar débilmente.”