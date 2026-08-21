Aviso meteorológico en Cataluña: el tiempo cambia de golpe con lluvias intensas y tormentas en varias zonas

El tiempo con lluvias intensas y tormentas en varias zonas de Cataluña hace que se active este aviso meteorológico. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Son tiempos de poner en práctica algunos elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. En especial, en estas jornadas en las que el cambio es más que evidente. Nos enfrentamos a una novedad que puede complicarse por momentos.

Cataluña será una de las zonas más afectadas por una DANA que parece que llegará con una fuerza que costará de creer. Es hora de apostar por un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una novedad que podría acabar siendo la que nos acompañará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto se magnifica. Un cambio de golpe que podría acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de estar pendientes de un aviso meteorológico que puede ser clave a las puertas de un fin de semana de muchos cambios.

Cataluña lanza este aviso meteorológico

Este aviso meteorológico puede complicarse por momentos, es hora de empezar a prepararnos para un importante giro radical que podría ser esencial. Un momento que podría acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos.

Esa estabilidad propia de una época del año en la que las altas temperaturas se acaban complicando por momentos. Será la hora de disponer de una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Cataluña se prepara para un marcado cambio de tendencia que hasta el momento nadie hubiera imaginado. De las altas temperaturas de días anteriores.

Este aviso meteorológico puede convertirse en un problema mayor, ante algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Es hora de conocer lo que podría pasar en breve, con un aviso meteorológico que puede acabar con la bonanza de días anteriores.

El tiempo cambia de golpe con lluvias intensas y tormentas en varias zonas

Se esperan lluvias intensas y tormentas en varias zonas de España, es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. La situación se complicará por momentos, a medida que avancemos en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo con intervalos nubosos. Probables chubascos acompañados de tormenta, de madrugada en el Pirineo de Lleida, y por la tarde en el de Girona y zonas colindantes; asimismo probables chubascos acompañados de tormenta en el litoral de Tarragona a última hora que pueden ser muy fuertes y persistentes. Temperaturas en descenso generalizado, localmente notable, con la excepción del litoral de Barcelona, donde podrían ascender ligeramente. En el Ampurdán, viento del norte y noroeste moderado, y en la mitad sur de Tarragona del noroeste flojo a moderado, rolando a sureste al final de la jornada; en el resto, flojo de dirección variable, con predominio de la componente oeste moderado en la mitad occidental y la componentes sur y este flojo en el resto».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos acompañados de tormenta, de madrugada en el Pirineo de Lleida, y por la tarde en el de Girona y zonas colindantes; probables chubascos acompañados de tormenta en Tarragona a última hora que pueden ser muy fuertes y persistentes».

Lo peor podría llegar de cara el fin de semana: «Con el paso de la vaguada, durante la madrugada se esperan tormentas fuertes o muy fuertes, con rachas de viento muy fuertes, en Baleares y chubascos localmente fuertes en el litoral cantábrico. Podrían desarrollarse chubascos acompañados de tormenta en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona. A últimas horas del día hay posibilidad de que sean fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral catalán. En cuanto al resto de la Península, se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte con posibles precipitaciones débiles, y despejados en la sur. Son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

Las temperaturas máximas bajarán en la meseta norte, el nordeste y en el Mediterráneo, de forma notable en la Ibérica, Castellón y Baleares, subirán en el suroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas bajarán de forma generalizada. Habrá pocos cambios en las temperaturas de Canarias».