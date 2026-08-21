La AEMET avisa del cambio de tiempo en España: hasta 10ºC menos y una DANA se aproxima este fin de semana

Hasta 10ºC menos y una DANA se aproxima este fin de semana, la AEMET no duda en lanzar una importante advertencia ante este importante cambio de tiempo. Será mejor que nos empecemos a preparar para una situación que se complica por momentos, con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Una novedad que puede acabar siendo la que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible.

Empezamos un fin de semana con la mirada puesta a un giro radical que hasta la fecha no habíamos visto. Las temperaturas acaban complicándose por momentos y eso puede decir que nos sumergirá de lleno ante una serie de problemas que van en aumento y que pueden hacernos ver con un cambio de ciclo destacado. Una novedad que hasta el momento parece que no tenemos en mente y que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. El tiempo se convierte en una novedad plena contra la que debemos luchar, la AEMET avisa de este importante cambio de tiempo que tenemos en mente.

Este es el aviso de la AEMET ante el cambio de tiempo en España

España se prepara para un importante cambio de tiempo que puede alejarnos de lo que sería convencional en estas fechas en las que las altas temperaturas se han acabado convirtiendo en una dura realidad. Lo que nos estará esperando es algo para lo que quizás no estamos preparados.

Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente cada pequeño proceso puede acabar siendo una realidad. Es hora de saber qué es lo que pasará en breve, con la mirada puesta a un importante cambio que puede complicar por completo lo que nos estará esperando en breve.

El tiempo se convierte en uno de los grandes aliados que dará lugar a una transformación para la que quizás no estaremos del todo preparados. Estaremos muy pendientes de lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto puede hacer que cambiemos de planes. Las altas temperaturas de días anteriores darán paso a una situación del todo inesperada que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. Es hora de saber qué nos estará esperando en breve.

Hasta 10ºC menos y una DANA se aproxima este fin de semana

Una DANA se aproxima este fin de semana, hasta 10ºC menos estos días, tenemos por delante, un importante cambio de tendencia que acabará siendo el que nos marcará de cerca. Una novedad que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Con el paso de la vaguada, durante la madrugada se esperan tormentas fuertes o muy fuertes, con rachas de viento muy fuertes, en Baleares y chubascos localmente fuertes en el litoral cantábrico; por la tarde, chubascos acompañados de tormenta en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona; y a últimas horas del día, chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y norte de Castellón. En cuanto al resto de la Península, se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte con posibles precipitaciones débiles, y despejados en la sur. Son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico. Las temperaturas máximas bajarán en la meseta norte, el nordeste y en el Mediterráneo, de forma notable en la Ibérica, Castellón y Baleares, subirán en el suroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Las mínimas bajarán de forma generalizada. Habrá pocos cambios en las temperaturas de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «De madrugada, probables tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y chubascos fuertes en el litoral cantábrico; durante el día, chubascos en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona, y a últimas horas, probabilidad de chubascos muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y norte de Castellón. El viento será en general flojo y de componente oeste en la Península, moderado en el litoral cantábrico y en el Ebro. En los litorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, será del este y con tramontana en el Ampurdán. En Baleares, el viento será moderado y del sur. El poniente en el mar de Alborán podrá venir acompañado de intervalos fuertes. No se descartan rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro. El alisio será moderado en Canarias».

Tocará preparar el paraguas para estos días en los que la situación se complicará por momentos, el cambio de tiempo que todo el mundo esperaba ya es inminente y puede cambiarlo todo.