Cielo con intervalos nubosos a primeras horas y nubosidad en evolución durante el día. Se prevén chubascos y tormentas en el Prepirineo y en el oeste del litoral por la noche. Temperaturas en ligero ascenso en el litoral y en descenso en el resto. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 21 de agosto

Barcelona: cielo gris y lluvias intermitentes durante el día

El cielo se despereza lento al amanecer en Barcelona, donde la intensa probabilidad de lluvia sugiere un día cargado de humedad. Las temperaturas oscilarán entre los 24 y 30 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 30, haciéndonos sentir un ambiente pesado. A lo largo de la jornada, se pueden esperar chubascos intermitentes, especialmente desde la mañana hasta la tarde-noche, donde el agua caerá con mayor fuerza.

En cambio, el viento soplará de forma moderada desde el sureste a unos 15 km/h, con ráfagas que podrían sorprendernos. A medida que avanza la tarde, el cielo mantendrá ese gris suave y en ocasiones se abrirá para permitir que el sol, como un tímido invitado, se asome antes de ocultarse a las 20:41, dejando atrás un día de contrastes entre cálidas temperaturas y torrenciales lluvias.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubarrones y lluvia a lo largo del día

En L’Hospitalet de Llobregat, el día se presenta cubierto y cargado de incertidumbre, como un lienzo gris que anticipa sorpresas. Desde el amanecer, el cielo se ha teñido de nubarrones, mientras el viento sopla con fuerza desde el sureste, prometiendo un panorama agitado y emocionante para los que se atrevan a salir.

A medida que avanza la jornada, la lluvia se hará protagonista, con una probabilidad del 100% que impactará tanto en la mañana como en la tarde-noche, trayendo consigo temperaturas que oscilarán entre los 21 y 30 grados. El viento, que alcanzará ráfagas de hasta 60 km/h, añadirá un toque de frescura al ambiente. Hoy es un día ideal para no olvidar el paraguas y prepararse ante la persistente inestabilidad del tiempo.

Ambiente pesado con probabilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con una atmósfera densa, marcada por una alta humedad que puede hacer que el ambiente se sienta pesado. Desde primera hora, las probabilidades de lluvia son elevadas, alcanzando el 100% hasta mediodía. Las primeras horas de la jornada ofrecerán temperaturas suaves, con mínimas alrededor de 21°C, aunque la sensación térmica puede ascender hasta los 30°C debido a la humedad.

A medida que avance el día, el cielo se irá despejando, pero las probabilidades de lluvia seguirán presentes por la tarde y la noche, cuando la temperatura máxima alcanzará los 29°C. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada, con ráfagas de hasta 7 km/h. La salida del sol a las 07:06 nos regala un total de más de 13 horas de luz, ideal para disfrutar de la evolución del tiempo en la costa.

Cielos cubiertos y posibles chaparrones en Sabadell

El tiempo se presenta inestable a lo largo del día con cielos cubiertos que podrían dejar algunas gotas en la mañana y también en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 30 grados, con un viento suave que puede traer una sensación térmica algo más elevada en momentos puntuales.

Aprovechar esta jornada puede ser una excelente idea para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo y agradable. Un café en una terraza puede ser el complemento perfecto para una tarde placentera.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET