El autobús del terror del Arenal Sound: golpes de calor por viajar a 40º sin aire acondicionado

Angustiosa e indignante situación que se vivió en un autobús oficial del Arenal Sound. Una joven ha compartido en sus redes sociales un vídeo con el que denuncia el lamentable estado en el que tuvieron que viajar: el aire acondicionado no funcionaba, el conductor se negó a dejarles bajar y muchos sufrieron fuertes golpes de calor y ataques de ansiedad.

El vídeo fue compartido por la usuaria @graacee31. Según asegura, al autobús con el que un grupo multitudinario de jóvenes se dirigía a Alicante después de asistir al Arenal Sound no le funcionaba el aire acondicionado. Los pasajeros avisaron al conductor nada más subirse y el profesional les aseguró que lo encendería más adelante. Pero nada más lejos de la realidad.

La temperatura exterior era de aproximadamente 40 grados, y el autobús se convirtió en un verdadero horno. Las imágenes son escalofriantes. Los chicos sin camiseta, completamente sudados y abanicándose como pueden. Según denuncia la propia autora del vídeo, «la gente no podía respirar y empezaron a marearse «. Parecía que estaban en un sauna.

Los jóvenes aseguran que no pararon de decirle al chófer que les dejaran bajar del autobús porque así no podían seguir viajando pero no les hacía caso. Según defienden sólo pudieron abandonar el vehículo cuando vieron a la Policía por las ventanillas y se pusieron a gritar «¡socorro!» y a golpear las ventanas.

Nada más salir del autobús muchos de ellos comenzaron a marearse y a vomitar. Sufrían ataques de ansiedad y fuertes golpes de calor. Una ambulancia tuvo que llegar a socorrerles y darles agua. Después se les reubicó en otros autobuses de la misma compañía.