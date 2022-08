El asombroso cambio de vida de este famoso actor de Hospital Central

Hospital Central fue una de las series más populares de principios de siglo, un actor que destacó por encima de los demás ha cambiado de vida de forma radical. En todas las series de médicos hay ‘el guapo’ ese hombre que además de operar con una mano, podría ser modelo de pasarela, ese era en la ficción el doctor Javier Sotomayor. El ídolo de toda una generación que fue el único que apareció en todos los capítulos, no era otro que el actor Antonio Zabálburu. Esta es su vida actual lejos de la interpretación que le hizo famoso.

El famoso actor de Hospital Central

View this post on Instagram A post shared by Antonio Zabalburu (@antoniozabalburuoficial)

Zabálburu es un actor nato que nació en Bilbao y desde muy joven tuvo claro que lo suyo era la interpretación. Antes de ser el doctor guapo de Hospital Central, un joven que empezó de residente MIR y acabó de médico adjunto estuvo en otra de las series míticas de los 90, ‘Compañeros’.

Con ese curriculum no es de extrañar que se hiciera con el papel casi protagonista de la serie de televisión de médicos por excelencia. Estuvo en los 300 capítulos que duro la serie y lo hizo por todo lo alto. Acompañó otras series y participó en varias producciones antes de lanzarse directamente a cumplir su vocación.

A día de hoy Antonio es coach, tal como vemos en sus redes sociales es capaz de motivar a aquellos que lo necesiten: “Soy un coach de productividad para una empresa del sector inmobiliario y me dedico a ayudar a empresarios a levantar su propio negocio. Cuando no puedes seguir viviendo de lo que has estado viviendo o emprendes o eliges ser empleado en otra empresa. Cuando eres actor no dejas de ser empleado, trabajas para una productora o una cadena, y la diferencia en ser emprendedor es bastante destacable: en un lado estás esperando a que tu teléfono suene y en el otro haces tú que ese teléfono suene”.

Ese cambio de vida tan necesario para empresas y particulares puede llegar de la mano del doctor Javier Sotomayor de la ficción. Ese personaje cuyo papel será siempre el que le catapultó a la fama. Su trabajo como coach es igual de exitoso que su estada en Hospital Central, lo vemos ejercer en sus redes sociales, adquiriendo cada vez más protagonismo lejos de la pequeña pantalla que lo hizo famoso en su día.