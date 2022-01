Este sábado 29 de enero se realizan los exámenes del MIR de este año que congrega a diversidad de médicos para poder entrar en una especialidad elegida. Calma, paciencia y otros están entre las recomendaciones antes de hacer estas pruebas tan importantes.

Estudiar el día antes no estaría entre los consejos para este examen, algo así como sucede con la selectividad, porque ya todo lo aprendido está y si no perdemos el tiempo.

Qué hacer antes de los exámenes del MIR

Los profesores aconsejan relajarse antes de hacer esta prueba, porque si no la ansiedad va a más y puede entorpecer la concentración en el examen.

Para comer lo ideal es hacer un almuerzo ligero por aquello de no ir realmente empachados a un examen que puede durar un tiempo.

También es bueno hidratarse totalmente, tanto antes como mientras y tras la prueba. Es algo importante, para que la sequedad y los nervios no jueguen malas pasadas. Ahora bien, tampoco debemos pasarnos para no tener la tentación de ir al baño, algo que está muy medido y controlado en este tipo de exámenes.

Otro consejo es abandonar los libros durante este sábado. Es decir, que antes de hacer la prueba, y para relajarse más, es mejor no intentar repasar, como mucho si tenemos un esquema bien hecho, leerlo para repasar de forma interior y rápidamente. Pero como lo aprendido ya está, no tiene mucho sentido mirar lecciones o bien estudiar algo que nos hemos dejado porque ya no nos dará tiempo.

Es por ello que los profesores recomiendan salir a pasear, que toque el aire (porque luego se estará tiempo encerrado) otros dicen que es bueno meditar para poder concentrarse y así ir con menos nervios a esta prueba, porque ya sabemos que son traicioneros.

Prepararse antes para hacer el examen es una buena medida. Esto es hacer la mochila, coger apuntes y todo lo necesario para la prueba mucho antes y no a última hora, pues es cuando nos podemos dejar llevar por los nervios y nos podemos dejar algo importante como documentación y otros.

Las pruebas

Para poder acceder a una plaza de médico, según especialidad, la nota que se saque en este examen es importante. Pues el que tiene una nota más alta tiene más facilidad a la hora de elegir la especialidad que uno quiere.

Este año se presentan más de 13.000 estudiantes están convocados a realizar el examen de final de carrera de medicina, la prueba MIR.