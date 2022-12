Así es Verónica Rebollo, la exmujer de Juan José Ballesta que pelea por la manutención de su hijo

Verónica Rebollo ha iniciado una guerra abierta con su ex Juan José Ballesta desde 2021, momento en que se formalizó su ruptura. La manutención de su hijo es el gran caballo de batalla de esta guerra que parece que está lejos de terminarse. El entorno de Ballesta está preocupado ante una desaparición mediática total, no contesta al teléfono y ha dejado olvidadas las redes sociales. Esto es todo lo que sabemos de Verónica Rebollo la ya exmujer de Juan José Ballesta.

La exmujer de Juan José Ballesta que pelea por la manutención de su hijo

El amor puede ser muy bonito, pero también terrible. De ser una pareja consolidada pasaron a ser grandes enemigos, Juan José Ballesta y Verónica Rebollo se atacan mutuamente en redes sociales por la manutención de su hijo. El pequeño es el gran perjudicado de una guerra abierta por un cheque a final de mes.

La manutención que entregan los padres a las madres, la determina un juez. Dependiendo de los ingresos y de la situación de la familia, cada cifra es diferente. También influye la madre en este proceso, Verónica Rebollo está dispuesta a luchar hasta el final por una cifra que, según ella, necesita su hijo a final de mes.

Después de 15 años de relación y de un hijo en común de 14 años, la pareja decidió separarse y lo hizo en un momento delicado. Un adolescente de gastos desbocados y un mercado laboral e inmobiliario inestable. No es fácil empezar de nuevo y menos cuando estamos ante una crisis económica quizás sin precedentes.

Verónica Rebollo se gana la vida de peluquera. Es su profesión y a la que se ha dedicado después de la ruptura con el actor. En redes sociales ha recibido algunos darnos envenenados al pensar que la manutención de su hijo puede recaer también en ella, aunque Rebollo responde de forma contundente: “No creo que decirte que pases manutención después de un año y medio separados sea hacer daño. El niño vive conmigo, pero el padre tiene obligaciones”.

La peluquera seguía exigiendo una pensión con duras palabras hacia su ex: “Trabajo en dos trabajos para que llegue para la casa, luz, agua, comida, gastos de tu hijo aparte” y añadía: “Como no tenemos convenio regulador hecho, te aprovechas de eso y me dices que hasta que no lo diga un juez no me das nada”. Las redes sociales ardían en contra del actor que ha desaparecido optando por no contestar y apagar el teléfono.