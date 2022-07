El de Juanjo Ballesta vuelve a ser nombre de plena actualidad tras el último momento que ha protagonizado y la preocupación generada por el mismo. El intérprete de El Bola ha decidido hacer pública en su cuenta de Instagram una conversación privada con su exnovia. En ella vuelve a declararse a Verónica Rebollo de una manera muy vehemente y que genera cierta incomodidad en la figura de la madre de su hijo.

El actor escribió a su ex mostrándole su tristeza por no poder estar juntos. Verónica contestó culpándolo de su estado actual: «Cómo no vas a estar que no levantas cabeza, si te estás hundiendo tú solo», responde. «No pasa nada, Vero. Te amo, ¿vale?, dice él absolutamente entregado. Ambos rompieron en enero de 2021 sin dar pie a una segunda oportunidad, pero Rebollo le recuerda que «aunque no sea como pareja, sabes que me tienes». No obstante, Juanjo no puede evitar su frustración: «Eres y serás siempre la mujer de todas mis vidas. Nunca lo olvides, por favor». Pero se encuentra con una fría contestación. «Vale, vete a casa, hazme caso». Ante la insistencia de Ballesta, Verónica le vuelve a insistir en que «vete a casa, Juanjo, tío, por favor, hazme caso. No estés ahí así», comenta preocupada.

El siguiente momento de la conversación es Juanjo Ballesta confesando que echa mucho de menos a su exnovia mientras le tranquiliza: «No pasa nada». Después de 15 años juntos, su amor saltó por los aires y estos mensajes demuestran que el madrileño aún no lo ha superado y que ella lo tiene meridianamente claro: «Si ya lo sé, pero las cosas tienen que ser así, Juanjo. Por lo demás sabes que me tienes, pero me jode verte cada día peor», contesta Vero. La conversación entre ellos parece finalizar cuando Ballesta le vuelve a recordar que le ama y ella se despide con un «vale, ten cuidado» y dos emojis de besos. Sin embargo, el actor de Parla vuelve a la carga pocos minutos después: «Ojalá algún día volvamos. Te amo tanto, no pasa nada» y algún que otro mensaje escrito con mala legibilidad.

Preocupación por Juanjo Ballesta

Lo peor estaba por llegar ya que después de dar por concluida la charla, Juanjo subió otros stories en los que dejaba una frase de lo más preocupante: «Mi Vero es mi Vero y es mi vida por y para siempre (…) y moriremos jóvenes, pero moriremos sonriendo y con el mal sabor de boca de haber perdido a la mujer de todas nuestras vidas. Pero Cuki… quién es la vida. Prueba y error. Mi Vero, qué tristeza», apunta. Ante eso, su exnovia se muestra sorprendida: «¿Por qué hablas en plural?», a lo que el intérprete español finaliza diciendo que «somos la resistencia».

La ruptura con Verónica Rebollo dejó a Juanjo Ballesta absolutamente destrozado. Sin embargo, pocos meses después llegó a su vida otro amor: «Yo sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado. Jakeline, mi vida, espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo porque te lo mereces. Una vez más puedo decir que creo en el amor. Y sobre todo… En ti», decía emocionado en sus redes sociales. Un romance que no duraría demasiado: «Te merece quien no te abandona en tus días malos. Viviremos y moriremos trabajando. La mayor riqueza, el conocimiento, la actitud, el amor, respeto y educación. Tanzania nos espera. Y os juro que estoy escribiendo llorando y mazo triste por la ruptura de mi Jakelin», dijo para comunicar la ruptura.