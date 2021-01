Ni Bertín Osborne ni Juan José Ballesta han empezado bien este 2021. Si hace una semana el cantante anunciaba su separación de Fabiola Martínez después de 20 años juntos, hace unos días era el actor el que también desvelaba que está soltero de nuevo. Lo hizo con la naturalidad que le caracteriza, durante el estreno de la obra de teatro ‘Los: reír nos cura’, el último proyecto de Pedro Ruiz. «Lo he dejado con Vero», dijo entonces. «Son mucho años juntos y ya estábamos un poco estresados, así que nos hemos tomado un tiempo». Pero aclaraba que es «la mujer de todas mis vidas».

Al igual que en el caso del presentador de ‘Mi casa es la tuya’, Ballesta ha asumido toda la responsabilidad de su ruptura y ha contado además que la separación se produjo hace tres meses. «Sabía que tarde o temprano se iba a cansar de mí. Y ha llegado ese día. Pero bueno, siempre va a ser la madre de mi hijo. ¡Demasiado ha aguantado!», decía.

Han sido 15 años juntos y eran una pareja sólida volcada en su hijo, Juanjito, que tiene ya 13 años y que ya está haciendo sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación de la mano de su padre. Juanjo y Verónica salían juntos desde su juventud y han sido discretos en todo lo referente a su relación de pareja. El amor que se han tenido es tal, que inolvidable protagonista de ‘El Bola’ no cierra la puerta a una reconciliación: «Seguramente volveremos, pero de momento nos hemos tomado un tiempo».

El domingo, Ballesta compartía con sus 92.000 seguidores lo ocurrido y lo hacía con un video en el que aparece merendando con su hijo y un texto en el que aclara cuál es la situación y lo que ha ocurrido. «Han sido tres meses muy duros y lo sigue siendo. Sinceramente. No sé si lo superaré algún día. Por favor, os lo pido, tener el máximo respeto con este tema os lo pido», comienza diciendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan José Ballesta Muñoz (@juanjoballestaactor)

«Nos hemos dado un tiempo, bueno me ha dejado ella, la verdad. Y solo puedo decir que ha sido, es y será siempre, siempre, la mujer de todas mis vidas. Ahora a apoyarla mucho todos porque es una persona maravillosa y se merece lo mejor del mundo mundial. Dentro de lo malo hemos quedado bien y nos llevamos muy bien. Y qué más decir, que ojalá esto nunca hubiera pasado. Pero la vida es así con toda mi pena del mundo». Y continúa entonando el ‘mea culpa’: «Lo raro es que me haya aguantado 15 años, jajaja. Mi Vero siempre será mi vero, y siempre me tendrá incondicionalmente. Muchos besos a todos y gracias siempre por vuestro apoyo. Vero, cariño mío, te deseo lo mejor, mi sol. Siempre estaré para ti y los tuyos».

Toda una declaración de amor que reafirma la numerosas veces que ha gritado su amor a los cuatro vientos por su mujer y su hijo, suficiente para ser feliz. Hace tres meses publicaba una bonita imagen con su mujer compartiendo un sencillo aperitivo. En aquel momento escribía: «La mujer de todas mis vidas. La mujer que me aguanta mis locuras y mis nervios y me cuida siempre incondicionalmente. Lo mejor que me ha pasado en la vida y lo seguiré diciendo hasta el final de mis días. La dueña de mi corazón. No se puede describir lo que la amo y la quiero. Ni ser actor, ni toda la fama y dinero del mundo. Yo, mi Juanjito y mi Vero. Y todo lo demás me sobra».

Enfadado con las críticas

Hace solo dos semanas que ‘el Bola’ se sentó en ‘Sábado Deluxe’. Allí habló de su trabajo, de su nuevo proyecto profesional y explicó en qué se había gastado el dinero que ha ganado tras su participación en la última edición de ‘Masterchef Celebrity’. Pero ni rastro de su separación. Aún así, ha habido quien ha creído que fue, frente a Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores, ante quienes confirmó su ruptura, y el actor no ha tardado en defenderse en redes sociales. Enfadado, ha publicado un video en el que se ha mostrado tajante: «A los idiotas que habláis tonterías: Yo en ‘Sálvame’ no dije lo de mi exmujer, ¿vale?. Porque qué mejor forma de hacerlo público que en un evento gratis y sin cobrar. Yo fui a hacer una entrevista cobrando de mi trabajo y si hablo de otras cosas que no son mi trabajo ya es vender mi vida».

«Lo respeto, pero yo mi vida no la vendo (…) Por dignidad, por principios, por mi trabajo, por Vero y porque no cuento mi vida para cobrar, que yo cobro de mi trabajo, ¿vale?». Y termina lanzando una advertencia: «Ojo con lo que me decís, que ya no tengo a Vero ni a nadie que me frene el brazo. No os confundáis, os lo aviso. Más que nada por Juanjito».