Así es Paola Dominguín: sus hijos, sus amores y su relación con Miguel Bosé

‘Pasapalabra’ se ha convertido en el concurso estrella de la televisión. No hay famoso que se precie que no haya pasado por el programa. En esta ocasión le ha tocado a Paola Dominguín, pero ¿quién es este famosísimo rostro de la crónica social? El público le recuerda por su matrimonio con José Coronado, pero detrás de ella hay una historia muy atractiva. Es hermana de Miguel Bosé, con quien tiene una relación muy estrecha, a pesar de la lejanía del cantante.

Paola ha hablado de Miguel Bosé en alguna ocasión, pero no suele hacerlo porque sabe que el artista quiere estar al margen de todo. No consiente que nada ni nadie ponga en duda a su hermano y para evitar debates innecesarios ha preferido cortar el tema de raíz. Dominguín tiene claro lo que debe hacer para no tener problemas: no hablar de su vida privada. La cuestión es que tiene una trayectoria muy rica, de ahí que sea un rostro tan importante.

Paola Dominguín se retiró de la vida pública

Paola tiene una formación exquisita. Primero estudió danza e interpretación en el Liceo Francés de Madrid y después se marchó a París para completar sus estudios de interpretación. En esta ocasión estuvo en la Escuela de Mimo de Marcel Marceau. Ha trabajado como actriz en proyectos muy importantes, pero sin duda ha brillado mucho más fuerte encima de las pasarelas. Ha trabajado con grandes diseñadores y todavía es recordada como una modelo excelente.

La hermana de Miguel Bosé colaboró con Valentino, Paco Rabanne, Carolina Herrera, Armani y Calvin Klein, entre otros. Además fue la gran musa del diseñador valenciano Óscar de la Renta. Sin embargo, de un momento a otro se dio cuenta de que había llegado su momento y decidió abandonar la esfera pública. Desde entonces vive en Villamarchante, una localidad situada en Valladolid. No suele aparecer en televisión, por eso es tan sorprendente que haya aceptado la propuesta de ‘Pasapalabra’.

Los dos hijos de la modelo

Paola ha tenido dos relaciones importantes. La primera con José Coronado, con quien tuvo a su primer hijo. Se llama Nicolás y ha decidido dedicarse al mundo de la interpretación. Todavía es joven, pero ya recibe muy buenas críticas. También trabaja como modelo y ha colaborado con firmas importantes. Es decir, tiene unas inquietudes parecidas a las de su madre.

La invitada de Pasapalabra tiene otra hija, fruto de su matrimonio con Manuel Villalta. Recordemos que este último artista tiene una trayectoria que no deja indiferente a nadie. Fue teclista de varios grupos, como por ejemplo de Nacha Pop. En la actualidad trabaja detrás de las cámaras, es compositor de cine y televisión. De esta relación nació Alma Sofía. Es la menos mediática del clan Bosé. Trabaja como maquilladora y no quiere saber nada de la fama de su familia.

Paola Dominguín ha tenido una vida de película

Paola es hija de dos de las personas más famosas de la crónica social: el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé, pero eso no es todo. Su infancia ha estado marcada por su amistad con otras personalidades tan importantes como Pablo Ruiz Picasso, quien visitaba su casa familiar con frecuencia porque era un buen amigo de la familia.