José Coronado se encuentra en un gran momento tanto personal como profesional. Tras haber sufrido un infarto hace unos años, la vida del actor ha cambiado mucho. Tal y como él mismo ha expresado, «me ha ayudado a relativizar lo que pasa y priorizar lo que importa en la vida».

Tras haber salido del hospital, las muestras de cariño no se hicieron esperar. De esta forma, fueron muchos compañeros de profesión los que le apoyaron en ese complicado momento vivido en el año 2017.

En ese año, Antonio Banderas también sufrió un infarto ese mismo año, y recientemente José Coronado recordó que el actor le mandó un mensaje en el que le daba un consejo. «Me mandó un mensaje muy bonito: lo primero es aceptarlo, asumirlo y entenderlo».

El actor actualmente se encuentra de promoción de la película ‘Way Down’, que llegará el próximo 12 de diciembre a los cines. Y durante la promoción ha explicado que actualmente se encuentra en un momento mucho más relajado de su vida que hace unos años.

«Soy mucho más relajado con los años. Antes era mucho más vehemente, ha aminorado bastante con la edad. Nunca he sido como el salvaje de Gustavo, que solo vive para su trabajo y es un amargado», expresó el actor durante la promoción de ‘Way Down’.

Además, ha revelado que «Yo me sigo encontrado muy joven, sobre todo de coco, a veces hasta me asusto. Quiero seguir trabajando hasta que pueda, hace tiempo que no busco metas, ni fortunas, ni premios, ni personajes».