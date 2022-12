Así es Gerardo García Berodia, novio de Almudena Cid: exfutbolista y con un hijo

La revista Diez Minutos ha confirmado la identidad del nuevo novio de Almudena Cid, Gerardo García Berodia, un hombre con el que la ex gimnasta había sido vista en varias ocasiones en los últimos tiempos, siempre tras su separación de Christian Gálvez. Te contamos quién es Gerardo García Berodia, nuevo novio de Almudena Cid y su nueva ilusión en el amor tras su divorcio.

La separación de Almudena Cid y Christian Gálvez fue una de las más sonadas en el mundo del famoseo en los últimos años, también de las más sorprendentes, incluso para la propia Almudena, que confesó que de la noche a la mañana su marido terminó con su feliz matrimonio.

Gerardo García Berodia, nuevo novio de Almudena Cid

Según confirma la revista Diez Minutos, el nuevo novio de Almudena es Gerardo García Berodia, un exfutbolista de 41 años que está separado y tiene un hijo de ese anterior matrimonio. La nueva pareja ha sido fotografiada paseando, riendo y besándose por las calles de Madrid.

Aunque Almudena y Gerardo formaban parte desde hace tiempo del mismo círculo de amistades, lo cierto es que la chispa no surgió hasta hace unos meses, estando ya los dos separados. Los primeros rumores sobre esta nueva pareja surgieron el pasado mes de junio, aunque las imágenes que lo confirman no han llegado hasta ahora.

Un futbolista ya retirado

Gerardo, a quien sus amigos llaman cariñosamente ‘Bero’ por su apellido, fue canterano del Real Madrid y posteriormente jugó en equipos como Ponferradina, Lugo, Móstoles, Rayo Majadahonda o Unión Adarve, que fue el último. Gerardo tuvo que retirarse en 2019 debido a un tumor en el tobillo que requirió tres años de recuperación, y actualmente trabaja en la empresa Promoesport como representante de futbolistas.

El ex futbolista comparte en su perfil de Instagram varias imágenes de diferentes aspectos de su vida, y aunque todavía no ha subido ninguna con Almudena, sí es posible que una publicación de vacaciones el 9 de septiembre con el texto ‘Y apareciste tú’ esté dedicada a ella. La ex gimnasta, por su parte, tampoco ha publicado aún en sus redes sociales ninguna instantánea con su nuevo novio.

Sólo el tiempo dirá si esta nueva relación de Almudena Cid llega para darle una nueva y gran oportunidad en el amor tras su decepción con su ex, que prácticamente a los dos días de separarse ya dedicaba publicaciones en Instagram a su nueva novia.