Así es por dentro la impresionante casa de Carla Barber en Madrid: su habitación mide 120 metros

La influencer y empresaria Carla Barber ha vuelto a sorprender a sus seguidores al revelar detalles inéditos sobre su impresionante residencia en Madrid. Se trata de un palacete con una historia fascinante, un diseño arquitectónico exclusivo y dimensiones que lo convierten en una propiedad única en la capital española. Ubicado en la prestigiosa urbanización de La Florida, este inmueble no solo destaca por su elegancia, sino también por los lujosos acabados y las decisiones estratégicas que ha tomado su propietaria respecto a su futuro.

El hogar de Carla Barber no es una casa cualquiera. Su actual residencia es el antiguo palacete del conde de Romanones, una construcción histórica que fue trasladada piedra a piedra desde el Paseo de la Castellana hasta su ubicación actual. Este detalle arquitectónico resalta el valor histórico y patrimonial de la vivienda, que conserva elementos originales de principios del siglo XX. Perteneció a un conocido aristócrata y en su construcción han trabajado profesionales de primera.

En el interior, la influencer ha mantenido la esencia clásica del edificio, respetando molduras originales y decoraciones en escayola que, según ha revelado, fueron elaboradas por el mismo artesano que trabajó para la Casa Real. Estos detalles convierten la residencia en una verdadera joya arquitectónica dentro de la ciudad. Nosotros conocemos todo lo que necesitas conocer sobre esta emblemática mansión.

¿Cuántas habitaciones tiene el palacete?

A pesar de que la propiedad cuenta con más de 3.000 metros cuadrados de parcela, el número de habitaciones no es elevado. Tiene cinco. La propia Carla ha explicado que ha priorizado la amplitud y la comodidad por encima de la cantidad de estancias: «No tiene muchas habitaciones, pero las que hay son enormes», afirmó en su reciente entrevista en el pódcast Poco se habla. Su dormitorio es una de las estancias más sorprendentes, con una extensión de 120 metros cuadrados.

El palacete también cuenta con un imponente salón de 150 metros cuadrados, distribuido en varias áreas, incluyendo una sala de estar acristalada y un elegante porche con forma de invernadero de estilo inglés, donde la médico estético suele celebrar eventos y reuniones sociales. Según su consultor inmobiliario, «estar en este salón es como estar en Versalles», una descripción que refleja el lujo y la sofisticación de la propiedad.

Así es el exterior de la casa de Carla Barber

La parte exterior de la vivienda no se queda atrás en cuanto a exclusividad. La residencia de Carla Barber cuenta con un jardín de estilo francés, completamente renovado y diseñado con una estética impecable. A esto se suma una piscina infinity que permite disfrutar de momentos de relax en un entorno único dentro de la capital. Este espacio exterior ha sido pensado para ofrecer privacidad y lujo en partes iguales, convirtiéndose en un auténtico refugio dentro de la ciudad.

A pesar de lo idílica que parece esta propiedad, en 2022 Carla Barber contempló la posibilidad de venderla. La médico adquirió la casa por aproximadamente dos millones de euros y, tras realizar una importante reforma, decidió ponerla en el mercado con un precio inicial de 6.5 millones de euros. Sin embargo, aunque llegó a recibir una oferta de 5.5 millones, decidió no seguir adelante con la transacción.

«Me ofrecieron cinco millones y medio, pero al final decidí no vender. Lo único estable que tengo en mi vida es esta casa, y no quería desprenderme de ella», explicó en su entrevista. En aquel momento, la influencer se encontraba en una etapa de cambios personales y prefirió conservar su hogar como un espacio de estabilidad para su familia.

El impresionante patrimonio de la empresaria

Uno de los aspectos que más curiosidad genera entre sus seguidores es cómo ha logrado construir un patrimonio tan impresionante. A esta pregunta, Carla Barber ha respondido con claridad: «Trabajo mucho, invierto bien y no malgasto». La modelo ha explicado que su nivel de vida no proviene de las redes sociales, sino de su éxito en el sector de la medicina estética, donde ha conseguido destacar como una de las profesionales más reconocidas en España.

La residencia de Carla Barber confirma su esfuerzo y su visión estratégica en los negocios. Más allá del lujo, se trata de una vivienda con historia, personalidad y un valor arquitectónico incalculable. Con cada detalle cuidadosamente elegido, desde las molduras del techo hasta la distribución de los espacios, la empresaria ha logrado crear un hogar único en Madrid. Lo curioso es que Barber empezó en el sector de la estética desde abajo, de hecho asegura que era su madre la que se encargaba de gestionar las llamadas porque no tenía demasiados clientes, pero su paso por Supervivientes le convirtió en una auténtica estrella.

Aunque en un momento pensó en vender su mansión, finalmente ha decidido que esta mansión seguirá siendo su refugio personal. Con su disciplina y visión financiera, no cabe duda de que seguirá cosechando éxitos, tanto en su carrera como en su vida personal. En estos momentos reside entre Madrid y Canarias, donde también ha comprado un ático de lujo para estar cerca de su familia.