Carla Barber se pronuncia sobre el dinero que gana con la medicina estética

A sus 33 años, Carla Barber se ha convertido en una de las médicas estéticas más conocidas de nuestro país. Tras su paso por Supervivientes, la canaria consiguió una gran popularidad que le ayudó a impulsar su carrera en el terreno de la medicina, donde ha logrado crear su propio negocio dirigiendo clínicas con las que, a juzgar por sus propias palabras, gana mucho dinero.

Así lo ha confirmado ella misma durante su visita de este jueves a Espejo Público, donde ha hablado por primera vez sobre los ingresos que gana con su profesión. Pese a que no acostumbra a sentarse en platós de televisión (ya que las redes sociales son su canal principal para anunciar ciertas decisiones de su vida) la influencer se ha sentido muy cómoda durante la entrevista, hasta el punto que se ha pronunciado sobre el dinero que puede llegar a adquirir con la medicina estética.

«Se gana muy bien. Pero es cierto que médicos estéticos hay en cada esquina. Y cada vez más. Hay muchísima gente que quiere dedicarse a ello. Y realmente la millonada no la gano yo. Es dinero que se factura con distintas empresas y teniendo en cuenta que somos muchísimas personas trabajando. Hay muchísimas familias que dependen de ello», comenzaba a explicar.

Con sus palabras, Carla ha querido resaltar que detrás de su éxito hay un gran equipo detrás que le ha ayudado a llegar donde está, ya que asegura que ella sola no podría haber montado el imperio que posee. Sin dar mayor detalles, la canaria no ha especificado una cifra de dinero exacta, aunque cabe recordar que hace tan solo unos meses, la revista Lecturas informó de que durante el 2021, Carla facturó 5,6 millones de euros, registrando un total de 3 millones en activo en el ejercicio fiscal correspondiente.

Una de las colaboradoras del matinal incidía en la economía de la entrevistada y le preguntaba sobre cómo es posible que realice un sorteo entre todos sus seguidores de Instagram con una bolsa llena de productos de marcas de lujo: «Tienes que ganar una millonada», decía. Carla respondía tajante a la tertuliana: «Vamos a ver, hay muchísimas profesiones con las que ganas mucho dinero. Ser influencer hoy en día también te permite comprarte un montón de bolsos. Que oye, yo me lo trabajo. Los regalo porque ya no los uso. Soy generosa», sentenciaba.

¿En qué se diferencian sus clínicas de la competencia?

Tal y como la propia Carla Barber ha explicado en la entrevista mencionada, la particularidad de sus centros es que hacen tratamientos no quirúrgicos, y es que en todas las intervenciones que realizan en cuanto a rellenos, solo utilizan ácido hialurónico: «Es el único relleno que es cien por cien reversible. El resto de estimuladores de colágeno que vemos, no lo son», explica, reiterando que si alguno de sus pacientes no está contento con el resultado, siempre puede retirárselo.