Así es por dentro la alucinante casa de ‘ElXokas’ en Madrid: lo que le ha costado

Su verdadero nombre es Joaquín Domínguez, pero todo el mundo le conoce como ‘ElXokas’ gracias a su labor en las redes sociales. A nivel europeo es uno de los creadores de contenido más influyentes del momento. Su andadura en este negocio empezó gracias al universo ‘World of Warcraft’ y poco a poco fue convirtiéndose en un rostro muy destacado en nuestra sociedad. Ahora está de plena actualidad porque se ha comprado una impresionante vivienda en Madrid y no ha tenido ningún pudor en reconocer que se ha gastado mucho dinero en adecuarla a sus requisitos. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

La trayectoria de ‘ElXokas’ en las redes sociales se remonta al año 2018, cuando se registró en Twitch sin imaginar cómo iba a cambiar su vida. De un momento a otro su nombre empezó a sonar con fuerza y se vio obligado a dejar su trabajo en la televisión del Real Madrid, donde trabajaba como editor de vídeo. Cada vez tenía más repercusión y pensó que lo más acertado era profesionalizar su faceta de influencer. El esfuerzo mereció la pena y, según los datos publicados, ha ganado cantidades asombrosas de dinero.

Por ejemplo, en diciembre de 2021 ganaba una media de 17.185,74. Cifra que comparte orgulloso porque considera que no debe esconderse de nada. Como toda estrella que se precie, tiene detractores y personas que no hablan bien de él, pero también disfruta de un ejército de seguidores muy potente que le acompañan en todos sus movimientos y que le han permitido dar un paso fundamental en su trayectoria personal: comprarse una casa que no ha tardado en convertirse en la envidia de todos sus enemigos.

La impresionante casa de ‘ElXokas’

‘ElXokas’ disfruta de una conexión muy especial con sus seguidores, así que ha decidido enseñarles cómo ha quedado su casa después de la reforma, una reforma que ha durado prácticamente dos años y que ha cumplido con las expectativas que ha generado el creador de contenido. Desde el primer momento reconoció que estaba invirtiendo mucho tiempo y dinero en este proyecto tan personal y lo cierto es que sus fans se han quedado sin palabras. En menos de 24 horas el vídeo donde enseña su propiedad ha superado los dos millones de reproducciones en YouTube.

El streamer ha puesto por delante sus necesidades, así que ha cambiado muchas zonas de la casa para crear un espacio perfecto que ha decidido compartir con sus seres queridos. También ha grabado unas imágenes para publicarlas en sus redes sociales, pues prometió que iba a dar este paso cuando todo estuviera preparado. Gracias a esto sabemos que ha unido el salón con dos habitaciones para crear un espacio de trabajo enorme que se junta con la cocina y que utilizará como plato para conectar con su querida audiencia.

La casa está repleta de focos y cámaras, pues tiene intención de rodar vídeos en distintas partes para que el público no se aburra y cada vez descubra una estancia distinta. En una de sus entrevistas recientes, cuando le preguntan por la cantidad exacta que ha invertido en todo esto, respondió de forma sincera: «2.2 millones de euros».

2 habitaciones de gran tamaño

Después de la lenta reforma que ha realizado, ‘ElXokas’ ha explicado que en su casa hay dos habitaciones y tres baños, además de una planta superior que cuenta con una impresionante terraza con vistas. Hace un tiempo sucedió algo que ha condicionado este vídeo. Un usuario difundió la dirección de esta vivienda, así que el joven no ha tenido ningún pudor en mostrar lo que se ve desde las ventanas, pues todo el mundo que quiera saber dónde vive puede descubrirlo sin dificultades.

El ático citado anteriormente esta orientado a Madrid y tiene un rincón que está totalmente resguardado del frío, es una sala enorme donde hay un salón y un gimnasio completamente equipado. Para ‘ElXokas’ todo lo que ha conseguido tiene un significado muy especial, pues es fruto de su trabajo y de la buena conexión que tiene con el público.

Muchos usuarios le han preguntado si invitará a Ibai Llanos a esta casa, pues hay muchas dudas sobre el tipo de relación que tienen. De momento aseguró que pondría «la mano en el fuego por él», a pesar de todas las especulaciones que hay. Insiste en que no quiere su vida, a pesar de que su compañero tiene muchos más seguidores y esto ha terminado afectando positivamente a sus cuentas bancarias.