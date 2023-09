Así es la actriz Marta Hazas, invitada sorpresa de ‘Pasalapabra’

Marta Hazas es una actriz nacida el último día de 1977 en Santander, tiene casi 45 años y es una de las caras más conocidas de nuestro país. No dudó en prepararse bien para conseguir su sueño de triunfar y obtener grandes papeles que seguro que hemos visto en la televisión o en el cine. Forma parte de una generación de actrices que a principios del año 2000 se puso en el papel de más de una serie que seguro que hemos seguido. Toma nota de cómo es Marta Hazas, fuera de los platós y escenarios, esta actriz tiene mucho que ofrecer.

Así es Marta Hazas

Esta actriz no dudó en prepararse bien, tenía claro que quería ser actriz, pero por si la cosa no funcionará, estudió Periodismo. De esta forma tenía un plan B, antes de poner rumbo a Madrid para seguir formándose en una prestigiosa escuela de Arte Dramático para dar lo máximo de sí misma.

Uno de sus grandes papeles por el que será recordada será por ‘El Internado’, ha participado en series como ‘Hospital Central’, ‘El comisario’ o ‘Cuéntame cómo pasó’. La hemos visto recientemente en una serie como ‘Velvet’ en la que ha demostrado una vez más su gran talento como actriz.

Colabora también con ‘El Hormigueo’, llegando a este programa en 2014, siendo uno de los más vistos de la televisión. En el plano profesional también ha hecho el salto al cine con algunas películas que seguro que has visto o te han hecho reír a carcajadas como ‘Pancho, el perro millonario’ o ‘ El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo’.

A nivel personal tampoco le ha ido mal a Marta Hazas que está casada desde 2016. Comparte su vida con Javier Veiga. En la boda no faltaron alguna de sus grandes amigas como Paula Echevarría las dos actrices asturianas comparten profesión y una gran amistad que las ha unido desde antes de que coincidieran en Velvet.

Comparte también profesión con su marido, con el que han decidido no tener hijos. Una decisión muy personal que le ha costado más de una explicación, aunque está contenta de haber decidido no dar ese paso. De los 40 a los 50 desea centrarse en su profesión y no en la crianza, opinión que comparte con su marido, con quien disfruta de la vida. Juntos forman una gran pareja que lleva años unida. Conoceremos un poco más a marta en su paso por este programa.