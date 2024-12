El antes y el después de Andy y Lucas: así han cambiado desde 2009

El nombre de Andy y Lucas es sinónimo de nostalgia para millones de españoles que crecieron escuchando sus baladas y temas pop con sabor gaditano. Andrés Morales y Lucas González formaron uno de los dúos más exitosos de los años 2000 y este 2024 celebran dos décadas desde su debut musical. Pero, más allá de los éxitos acumulados en los escenarios, la historia de los artistas está marcada por cambios físicos, desafíos personales y un crecimiento que refleja el paso del tiempo en sus vidas.

En estos 20 años no solo han evolucionado como artistas, sino que también han vivido experiencias que los han transformado como personas. Hoy, ambos regresan a los escenarios con energías renovadas, decididos a demostrar que aún tienen mucho que ofrecer.

La historia de Andy y Lucas comienza mucho antes de su debut oficial. Amigos de la infancia, ambos compartían una pasión por la música y las tradiciones gaditanas. En 2003 lanzaron su primer álbum homónimo, que los catapultó a la fama. Canciones como ‘Son de Amores’ y ‘Tanto la quería’ se convirtieron en himnos para una generación que encontró en sus letras una fuente de inspiración.

El éxito de su primer disco fue tan abrumador que rápidamente lograron discos de platino, llenaron estadios y se convirtieron en referentes del pop español. Su estilo fresco y accesible, combinado con su autenticidad y cercanía, les permitió conquistar tanto a adolescentes como a adultos.

El «guapo» y el «simpático» de Andy y Lucas

Desde sus inicios, la imagen de Andy y Lucas ha llamado mucho la atención. Mientras que Andy era frecuentemente señalado como el más esbelto y atractivo del dúo, Lucas se ganó la simpatía del público por su carácter desenfadado y carismático. Estas etiquetas, aunque inofensivas en su momento, generaron comparaciones entre ambos que se mantuvieron a lo largo de los años.

En entrevistas, ambos han comentado cómo estas percepciones influyeron en sus vidas. Andy, por ejemplo, ha señalado que ser etiquetado como «el guapo» a veces le resultaba incómodo, mientras que Lucas ha tenido que enfrentar críticas relacionadas con su físico, especialmente tras los cambios que ambos han experimentado con el tiempo.

Así ha sido el cambio físico de los artistas

Dos décadas no pasan en vano y Andy y Lucas son un claro ejemplo de ello. En los últimos años, sus seguidores han notado cambios significativos en su apariencia. Lucas, en particular, ha sorprendido con una transformación física que lo muestra más delgado y rejuvenecido que en etapas anteriores. Andy, por su parte, también ha experimentado modificaciones en su aspecto, aunque en su caso, estas han generado opiniones divididas.

Uno de los momentos más comentados ocurrió en 2017, cuando una fotografía del dúo desató una avalancha de comentarios en redes sociales sobre su aumento de peso. La presión mediática llevó a Lucas a hablar públicamente sobre el impacto de las críticas, reflexionando sobre la superficialidad de estos juicios.

Durante un evento en Sevilla, Lucas ha roto su silencio sobre los rumores de que se había sometido a una cirugía estética en la nariz. Visiblemente molesto, declaró: «He sido feo, soy feo y seré feo. No tengo nada en la nariz y ya está». Con esta afirmación, el cantante dejó claro que prefiere centrarse en su música y en su público, dejando de lado los comentarios sobre su apariencia.

¿Cómo son Andy y Lucas fuera de los escenarios?

La vida no siempre ha sido fácil para Andy y Lucas, quienes han enfrentado pruebas personales que los han marcado profundamente.

Andy vivió un periodo difícil relacionado con la pérdida de su abuelo. Durante dos años, no mantuvo contacto con su padre, a quien no le perdonaba no haber estado presente en un momento tan importante. Este distanciamiento dejó una herida en la familia que, afortunadamente, logró sanar con el tiempo.

Lucas tuvo que enfrentarse a una situación devastadora cuando su hermano sufrió un grave accidente que lo dejó con un 76% de incapacidad. El suceso, que incluyó días de coma y una larga recuperación, fue un golpe emocional para toda la familia. A pesar de las dificultades, Lucas ha demostrado una fortaleza admirable, centrándose en apoyar a su hermano y seguir adelante con su vida personal y profesional.

Han formado su propia familia

Con el paso de los años, tanto Andy como Lucas han asumido nuevos roles en sus vidas: el de padres. Esta etapa ha transformado sus prioridades y les ha dado un propósito renovado.

Andy es padre de dos hijos: Claudia, de 17 años, fruto de una relación anterior y Andy, de 5 años, nacido de su último matrimonio. Tras un divorcio complicado, el cantante ha encontrado nuevamente el amor al lado de Clara, una joven que le ha ayudado a rehacer su vida. Sin embargo, su principal prioridad siguen siendo sus hijos, a quienes dedica gran parte de su tiempo.

Lucas también ha abrazado la paternidad con entusiasmo. Su hijo es el motor de su vida. Aunque se separó de Soraya, la madre del pequeño, ha encontrado estabilidad emocional en una nueva relación que mantiene desde hace tres años. Actualmente, vive en un tranquilo pueblo de Toledo, donde disfruta de una vida más pausada y alejada de los focos.