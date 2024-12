Lucas, su nariz y la última gran polémica de Andy & Lucas: "Estamos mejor que nunca"

Andy & Lucas siguen generando una lluvia de titulares. Hace unos meses fue el anuncio de su retirada, y desde hace unos días, no se habla de otra cosa que no sea la nariz de Lucas González. Su llamativo cambio físico ha copado gran parte de las tertulias tanto en los medios de comunicación como en la calle. Ahora, cuando esta polémica sigue todavía coleando, aparece otra que el propio Lucas se ha encargado de despejar en una conversación exclusiva con LOOK.

El detonante es la gestión y explotación de Andy & Lucas como banda musical. Es Lucas quien creó Lucas Entertaiment y a través de la cual gestiona todo lo relacionado con el grupo. A efectos prácticos, Andy es un asalariado y en los encuentros con fans permanece en un segundo lugar. Una situación que podría haber acabado con su paciencia, harto de tener que estar siempre a la sombra de su compañero, según informan algunos usuarios en TikTok.

«Andy no puede más con Lucas». Un titular lapidario que pone en alerta a los seguidores del grupo de una posible mala relación entre ellos. Nada más lejos de la realidad. Al menos, eso es lo que declara Lucas González al otro lado del teléfono, cuando le hacemos llegar estas informaciones con el fin de esclarecerlas.

El vocalista da sus explicaciones, asegurando que «no es verdad» y que «no hay ningún problema en el grupo». Es más, incide en otra frase tajante para cerrar una nueva polémica: «Andy y yo no es que estemos mal, es que estamos mejor que nunca». Al preguntarle por la gestión de Andy & Lucas a través de su empresa, el segundo nos confirma que así es, pero que en ningún caso eso provoca que su compañero y amigo del alma quede relegado a la sombra.

Próximos conciertos de Andy & Lucas

Tal es la unión entre Andy & Lucas que van a despedir el 2024 unidos y sobre el escenario. De aquí a final del año tienen agendados varios eventos importantes en el que tienen depositadas todas sus energías. El primero, el 7 de diciembre en Cartagena.

Los cantantes Andy & Lucas (Foto: Gtres).

Tan solo un día después volverán a su Andalucía natal para ofrecer su música al público sevillano. El domingo 8 diciembre pondrán patas arriba el Cartuja Center. Aún les quedarán dos conciertos más antes de poner el broche de oro al año en el que anunciaron su retirada: 14 de diciembre en Bilbao y el 21 en Gijón.

Más allá de la nariz de Lucas

Lucas González no ha dejado de ver su nombre escrito en los medios de comunicación a raíz de una de sus últimas apariciones públicas ante los medios, en la que lucía un aspecto físico muy diferente al habitual. Todos los ojos miraban hacia su nariz.

Lucas González, integrante del dúo musical ‘Andy y Lucas (Foto: Gtres)

¿Se ha operado Lucas? El integrante de Andy & Lucas habló con la prensa hace unas horas, a la salida de un evento, para dejar claro que no ha se ha retocado su naso: «He sido feo, soy feo y seré feo, ya está. Que no tengo nada en la nariz», dijo con su gracejo habitual.