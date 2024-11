Andreu Buenafuente habla por primera vez de su ‘adicción’: «Tengo una especie de…»

Andreu Buenafuente ha abordado por primera vez algunos aspectos de su vida privada que hasta ahora habían permanecido en la sombra, especialmente su compleja relación con el tabaco. Lo ha hecho durante una charla que ha tenido en la televisión catalana. La conversación también abarcó temas sobre su perspectiva hacia el dinero y su sentido de responsabilidad social, dando lugar a un diálogo en el que el presentador mostró una faceta personal más reflexiva. A continuación, desvelamos todo lo que ha pasado.

Durante la entrevista le preguntaron directamente sobre varios de sus intereses y pasiones, mencionando su adicción al trabajo. Fue en ese momento cuando Andreu admitió, por primera vez en público, su complicada relación con el cigarrillo, describiéndola como una «especie de amor-odio».

Buenafuente reconoció que el tabaco ha sido un obstáculo persistente en su vida: «El tabaco ha podido conmigo. Es una adicción acojonante», confesó. Relató también un intento previo por abandonar este hábito, explicando cómo llegó a estar un año entero sin fumar, una hazaña que no pudo sostener a largo plazo. Según cuenta, es plenamente consciente de los riesgos que el tabaco conlleva para su salud, su atracción por fumar le resulta difícil de controlar: «A mí me gusta bastante fumar. Sé que es incorrecto decirlo, sé que no es bueno, sé los problemas que tiene, pero el gusto está ahí».

Para Andreu Buenafuente, el tabaco representa una lucha continua entre sus deseos personales y su sentido de responsabilidad hacia su bienestar. En sus propias palabras, la única solución efectiva que imagina es una «erradicación total», insinuando que, si el tabaco dejara de ser accesible para todos, él también podría desprenderse de la tentación.

La relación de Buenafuente con el dinero

La entrevista en ‘L’Eclipsi’ no solo permitió que Andreu hablara de su batalla contra el tabaco, sino también de su visión sobre el dinero, un tema que, según él, ha aprendido a ver de forma práctica. Ha explicado que no tiene una obsesión por acumular riqueza y que, aunque en el pasado llegó a disfrutar de buenos ahorros, su perspectiva cambió al experimentar pérdidas económicas que no tenía previstas.

«Mi relación con el dinero es que van y vienen», dijo. Reflexionó sobre cómo, en algún momento, su situación financiera fluctuó, lo cual no afectó su vida de manera significativa. «Recuerdo cuando tenía buenos ahorros que no los disfrutaba. Un día me dijeron que ya no los tenía y me dije, bueno, me quedo igual porque sigo currando».

Para Buenafuente, el dinero le brinda una sensación de tranquilidad y le permite darse algún que otro capricho, pero considera que no es un pilar esencial en su vida. Su filosofía es clara: vivir con lo que tiene, sin apego a las ganancias materiales.

Las inesperadas reflexiones del presentador

Además de hablar de sus pensamientos sobre el dinero, Andreu Buenafuente compartió su convicción de que quienes poseen una posición económica favorable tienen una responsabilidad ética de ayudar a los demás. «Creo que los que ganamos más estamos obligados a compartir y a ayudar a más gente», aseguró durante la entrevista. Este comentario sorprendió al entrevistador, quien señaló que esa postura podría ser vista como una declaración política.

«Para mí, es una cuestión moral y ética», afirmó. «Cuando te piden ayuda, la tienes que dar, he ayudado mucho que no publicito, pero me viene en la moral». De este modo, dejó claro que su enfoque es discreto y sincero: no busca reconocimiento público ni aplausos por sus actos de generosidad, sino que responde a una necesidad interna de actuar conforme a sus principios.

El lado más desconocido de Andreu Benafuente

Desde hace años mantiene una relación sentimental con la actriz y humorista Silvia Abril, con quien comparte su vida en la intimidad. Aunque ha mostrado su complicidad en algunas ocasiones, especialmente en programas televisivos donde han colaborado juntos, Andreu ha preferido siempre mantener los detalles de su vida privada alejados de los focos.

Sin embargo, en esta entrevista decidió abrir una pequeña ventana hacia su parcela privada, permitiendo que sus seguidores vean una faceta menos conocida. En ella, el público ha podido vislumbrar a un Buenafuente que lucha contra una adicción, que reflexiona sobre el valor del dinero y que actúa según sus principios éticos. Estos temas, que normalmente no forman parte de sus apariciones públicas, le han acercado a los espectadores.

La conversación de Andreu Buenafuente en ‘L’Eclipsi’ ofrece una perspectiva única de una figura pública que, a pesar de su popularidad, no teme compartir sus contradicciones. Es consciente de que debería dejar de fumar. Lo ha intentado, pero no logra dar el paso definitivo.