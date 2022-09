Andreu Buenafuente y su cara más oculta: su edad, familia, sus ex y su relación con Silvia Abril

Andreu Buenafuente lleva años sacando sonrisas a los espectadores con su particular humor, ha conseguido hacerse con un lugar en el mundo de la comedia y ahora, comparte vida con Silvia Abril. Esta pareja tiene humor para rato tanto dentro, como fuera de los platós y aunque a veces han querido compartir algún que otro detalle sobre su vida personal, se han mantenido bastante discretos.

La relación de Andreu Buenafuente con Silvia Abril

«Cuando estaba haciendo el número se levantó la falda y me miró con cara de Silvia, no de Niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Después hablamos muchos… Fuimos a casa. Le dije que nos deberíamos dar un beso y. Y ese fue el momento en el que empezamos a salir» así relataba Buenafuente los inicios de su relación con Silvia Abril en una entrevista de Tv3.

La relación se hizo pública en 2004 y se mantuvieron unidos hasta contraer matrimonio en 2017, con una discreta ceremonia oficiada por Ada Colau. Además de un proyecto de vida común y una profesión, este matrimonio tiene una hija, Joana, que nació en 2011. Cuando tuvieron a la pequeña de la familia, Silvia Abril tenía 41 años y Andreu Buenafuente 47.

Seguro que muchos de los espectadores esperarán que en esa casa todo sean risas, pero el mismo Buenafuente tenía claro que su mujer era la que llevaba el humor al hogar. «Si, bueno, de hecho, ella es más divertida que yo en la vida real. Te puedo soltar una de vez en cuando, pero lo que es una fiesta es ella. Es muy payasa, una clown de la vida.» comentaba el humorista en una entrevista.

Una pareja muy mediática por su trabajo, pero que delimita los límites con las cámaras en pro de su privacidad. «No me gusta hablar de mi vida personal, de toda la vida intento mantenerla para nosotros, porque si no llega un momento que no te queda nada» afirmaba el presentador para ¡Hola! años atrás.

La familia y antiguos romances de Buenafuente

Si miramos sus orígenes, vemos que es hijo de un exjugador de fútbol de CF Reus Deportiu y su madre, Teresa, nos ha regalado más de una aparición en televisión. Ella misma ha dado más detalles sobre el pasado amoroso de Andreu Buenafuente y su actual pareja, comentaba «Traía muchas novietas y le duraban muy poco. Yo no les quería coger cariño a ninguna. Estoy muy contenta con Sílvia».

Una de las «novietas» más conocidas fue Carolina Ferre, con la que tuvo una relación en 2004. Esta relación duró poco y finalmente, siguieron caminos separados y a día a hoy, mantienen una buena amistad. Esta y todas las relaciones que ha tenido, ha intentado mantenerlas con discreción, pues nunca le ha interesado ser noticia por su vida fuera de los platós.

Este año, Andreu Buenafuente soplaba las velas de los 57 años y mirando atrás, vemos que cuenta con una carrera consolidada en el mundo del humor y una vida familiar cercana, pero discreta con la que había sido su compañera de plató.