Anabel Pantoja estalla por lo que ha pasado en la boda y revienta: «Malignos»

La boda de Susana Molina y Guille Valle prometía ser una celebración inolvidable. Con una lista de invitados llena de rostros conocidos, la influencer murciana vivió su gran día rodeada de amigos y familiares. En LOOK lo contamos tood, pero todavía hay algo que nadie sabe. Lo que debía ser un momento de alegría y complicidad ha acabado convirtiéndose en una pesadilla mediática para una de las asistentes más mediáticas del evento: Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja acudió al enlace acompañada por su novio, David Rodríguez, y quiso compartir con sus seguidores el estilismo escogido para una de las celebraciones más importantes del año. Lucía un vestido negro de inspiración sofisticada, con detalles blancos en los tirantes que rodeaban su cuello, un escote halter y la espalda al descubierto. Completaba el conjunto con sandalias del mismo tono y un bolso de plumas blanco, mientras que su cabello iba recogido con un peinado pulido, del que dejaba caer un pequeño mechón frontal como guiño informal. Una elección que, lejos de despertar admiración, fue blanco de durísimos comentarios en redes sociales.

Las críticas que ha recibido Anabel Pantoja

Poco tardaron las redes en llenarse de opiniones y valoraciones sobre la elección estilística de Anabel. Los mensajes, lejos de limitarse a una simple crítica de moda, traspasaron cualquier límite del respeto. Comentarios crueles sobre su físico, su elección de no llevar sujetador y ataques personales sobre su papel como madre se multiplicaron en cuestión de horas. Algunas voces llegaron incluso a burlarse de su espalda, su pecho o la caída del vestido, con expresiones hirientes y comparaciones despectivas.

La oleada de insultos afectó a la imagen de Anabel y tocó un punto especialmente sensible para ella: su maternidad. Algunos usuarios cuestionaron cómo podía estar presente en un evento durante cinco días seguidos sin su hija Alma, un reproche que cruzó la frontera entre la crítica pública y el juicio íntimo. Esta acumulación de mensajes ofensivos acabó por desbordarla emocionalmente.

Anabel Pantoja estalla: «Sois malignos»

Anabel Pantoja, lejos de callar, decidió reaccionar públicamente. En sus redes sociales publicó una imagen en la que se la veía visiblemente afectada, llorando, acompañada de un mensaje en el que reconocía que, por una vez, los ataques le habían hecho mella. En un texto sincero, admitía que no pudo seguir leyendo más que los primeros comentarios, ya que le resultaba imposible soportar el nivel de agresividad y desprecio. «Hoy sí. Hoy habéis ganado el juego. Vuestro premio: hacerme daño. Hoy lo habéis conseguido y solo leí los primeros porque tuve que parar», confesaba.

Esa frase resume el estado anímico en el que se encuentra. Acostumbrada a soportar el juicio ajeno, esta vez la situación ha sobrepasado los límites. Su texto, lejos de ser una rabieta, se convirtió en una reflexión profunda sobre lo que las redes pueden llegar a provocar en una persona.

En el punto más duro de su publicación, Anabel lanzó una frase que resume su desconsuelo: «Sois malignos». Unas palabras pronunciadas no desde el odio, sino desde la tristeza de sentirse atacada sin compasión. Ella misma reflexionaba sobre la paradoja de conocer las caras de algunos de esos usuarios, personas que aparentemente llevan vidas normales, con familias, trabajo y amistades, pero que dedican parte de su tiempo a destilar veneno en redes.

El error que ha cometido Anabel Pantoja

Como si no fuera suficiente con el aluvión de críticas por su apariencia, Anabel ha tenido que enfrentarse a otra polémica inesperada: las acusaciones de haber filtrado detalles del vestido de novia de Susana Molina antes de que se publicara la exclusiva en una conocida revista. Aunque no hay confirmación oficial de que haya sido ella quien reveló la información, algunos comentarios la señalan como la responsable de romper el hermetismo que rodeaba el diseño elegido por la novia para su gran día.

Tras el aluvión de odio recibido, Anabel ha finalizado su mensaje con una reflexión dirigida a sus detractores y a cualquiera que lea sus palabras: «¿Sabéis lo afortunados que sois con tener salud, vida, familia, amigos? Disfrutadla por favor, no os metáis en perfiles que no seguís y soltéis veneno, eso no es sano para el cuerpo». Con esta frase, la influencer intentaba poner fin a la polémica y lanzar una llamada al respeto básico entre personas.

Anabel, que ha demostrado a lo largo de los años tener una piel más resistente de lo que muchos creen, ha dejado claro que, aunque normalmente prefiere ignorar, esta vez necesitaba decir basta. Porque detrás del personaje público, de las publicaciones cuidadosamente editadas y los eventos glamurosos, hay una mujer con emociones, con familia y con una historia que merece ser tratada con respeto.