Amaia Montero y su vuelta a La Oreja de Van Gogh: el gesto que enciende las alarmas

Pocas noticias han generado tanta expectación como la posibilidad del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, el grupo que la catapultó a la fama en los años 2000. Este rumor ha cobrado fuerza desde que la banda anunció, en octubre pasado, la salida de su vocalista Leire Martínez. Aunque los detalles tras esta decisión siguen siendo difusos, las especulaciones sobre una posible reunión con Montero no han dejado de crecer.

El comunicado de La Oreja de Van Gogh, en el que informaban la salida de Leire Martínez, causó sensación. La noticia llegó sin previo aviso y encendió las alarmas sobre el futuro del grupo. Mientras algunos especulaban sobre posibles tensiones internas, otros comenzaron a imaginar una reunión con Amaia Montero, quien había estado alejada de los escenarios en los últimos años debido a problemas de salud mental.

«La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo sin reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo», escribieron en el escrito. «Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada».

La incertidumbre aumentó cuando los miembros de la banda se mostraron reservados respecto a los motivos detrás de la salida de Leire. Por su parte, la cantante declaró que la constante comparación con Amaia había sido una carga difícil de llevar durante su tiempo en el grupo. Sin embargo, ambas artistas dejaron claro que no había animosidad entre ellas, lo que ha mantenido viva la discusión sobre el futuro de La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero enciende todas las alarmas

En julio pasado, Amaia Montero hizo una aparición sorpresa durante un concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu cantando Rosas. Aunque su presencia en el evento no tenía relación directa con La Oreja de Van Gogh, muchos fans vieron en este gesto una posible pista sobre su regreso a los escenarios. La salida de Leire meses después fue interpretada por algunos como una señal de que el regreso de Amaia era inminente.

Desde entonces los rumores no han dejado de crecer. La propia Amaia ha contribuido a alimentar estas especulaciones al compartir en sus redes sociales una enigmática fotografía. En la imagen, aparece junto a los miembros originales de La Oreja de Van Gogh, amordazada y con dos de ellos simulando cortarle una oreja. La descripción que acompaña la foto es sencilla pero impactante: Reservoir Dogs, en referencia al famoso filme de Quentin Tarantino.

La fotografía no tardó en desatar un torrente de reacciones entre los seguidores del grupo. Mientras algunos la interpretaron como un guiño a una posible reunión, otros vieron en ella un mensaje oculto. En redes sociales, no faltaron quienes sugirieron que la imagen podía simbolizar las restricciones o tensiones que Amaia podría sentir respecto a un eventual regreso. «Es como si quisiera decir algo, pero no la dejan», comentó un usuario.

Aún más revelador fue el hecho de que Leire Martínez reaccionara a algunos comentarios críticos sobre la posibilidad de que Amaia volviera al grupo. En plataformas como TikTok, se destacaron varios ‘me gusta’ de Leire a mensajes que cuestionaban la gestión del grupo y apoyaban tanto a ella como a Amaia como artistas independientes. Entre los comentarios que llamaron la atención se encuentran frases como: «Lo que hicieron con Leire es horroroso» y «es una tomadura de pelo para los fans».

Las declaraciones de Amaia Montero

Desde su salida de La Oreja de Van Gogh en 2007, Amaia Montero ha tenido una carrera como solista marcada por éxitos y retos. Su decisión de abandonar el grupo fue vista como un movimiento audaz para explorar su identidad artística. Sin embargo, los últimos años han estado marcados por una pausa debido a problemas de salud mental, que la propia cantante ha abordado en varias entrevistas.

En su momento negó su regreso a la banda e incluso dijo que algunos comentarios le estaban perjudicando a nivel mental. «Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. Esto es una locura. ¡Esto es una vehemencia! ¿He dicho yo o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a ‘La Oreja’?».

Amaia Montero ha anunciado su intención de volver a la música, generando gran entusiasmo entre sus seguidores. Se sabe que trabaja en nueva música, incluida una canción titulada La Tormenta Perfecta, grabada hace una década en Londres. Este comunicado, junto con la fotografía compartida en redes, ha aumentado la especulación sobre sus planes futuros.

Los seguidores de La Oreja de Van Gogh están divididos ante la posibilidad de una reunión con Amaia. Por un lado, están quienes anhelan revivir la magia de los primeros años del grupo, con álbumes icónicos como El viaje de Copperpot y Lo que te conté mientras te hacías la dormida. Por otro lado, algunos consideran que el regreso podría ser un paso atrás para ambas partes.