Alerta urgente por tornados en España: el aviso de la AEMET que confirma que lo peor está por llegar

La AEMET lanza un importante aviso que confirma que lo peor está por llegar, son tiempos de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Vivimos en esta alerta urgente que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Con un cambio de tendencia que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días, tocará estar listo para la acción.

Los expertos no dudan en darnos algunos datos destacados que debemos tener en consideración. Son tiempos de estar pendientes de un cielo que puede darnos más de una sorpresa. Es cuestión de prepararnos para lo peor de la mano de una serie de fenómenos que son propios de esta época del año y para los que debemos estar preparados. Es hora de apostar claramente algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas horas.

Lo peor está por llegar

Estos días hemos visto como la lluvia causaba estragos y lo hacía de tal forma que nos sumergía en lo peor de un tiempo que puede ir llegando poco a poco con determinados cambios de tendencia. Es hora de saber qué es lo que puede pasar próximamente, con algunas novedades que pueden ser claves. Es momento de poner sobre la mesa algunas situaciones del todo inesperadas que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos marcarán de cerca. En estos días casi festivos que tenemos por delante, lo que puede pasar es especialmente preocupante.

El tiempo puede hacernos variar los planes por completo. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento, los expertos en el tiempo no dudan en darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Es hora de conectar con ese tiempo que parece que en esta época del año puede ser un problema para todos. Tendremos que empezar a prepararnos para ver llegar lo peor en estos días en los que el tiempo nos puede hacer cambiar de planes.

Este es el aviso de la AEMET ante la llegada de tornados

La lluvia ha sido uno de los grandes enemigos de este tiempo, pero lo peor puede llegar de la mano de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando estos días. El tiempo se convierte en un problema en este mes de octubre que está llegando a su final y lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para lo peor.

Tal y como nos dicen los expertos de la AEMET: «El frente se desplaza hacia el sur dejando precipitaciones y una circulación Atlántica de aire templado y húmedo dando lugar a cielos muy nubosos o cubiertos en la mitad occidental donde producirá precipitaciones, que serán más abundantes y persistentes en el litoral gallego, noroeste de Castilla y León y Sistema Central. Un segundo frente dejará cielos cubiertos y precipitaciones en el noroeste a últimas horas. En Canarias, intervalos nubosos abriéndose amplios claros a partir de la tarde de este a oeste con algunas precipitaciones débiles y puntuales en las islas occidentales».

Los termómetros marcarán cifras propias de esta época del año, con algunas exepciones: «Temperaturas máximas en ascenso en zonas puntuales del este y descensos en zonas del interior. Mínimas con ascensos en el noroeste, que pueden ser notables en zonas de Cantábrico y descensos en zonas del este y sureste. Pocos cambios en Canarias Viento del sur y suroeste en toda la Península excepto en el litoral de Alborán que será del oeste; la intensidad será floja por la mañana en la mitad este y en el resto, moderada a fuerte en general y fuerte a muy fuerte en el litoral gallego. Rachas fuertes en zonas altas que pueden ser muy fuertes en el litoral gallego y zonas altas de la Cordillera Cantábrica. En Canarias, viento flojo del este y sureste en todas las islas excepto en La Palma y El Hierro que será del sur-suroeste».

Las alertas estarán activadas: «Vientos fuertes con rachas muy fuertes en el oeste de Galicia durante la madrugada y a últimas horas del día. Posibles precipitaciones persistentes en el oeste de Galicia y oeste de Extremadura y Castilla y León». Por lo que, tocará estar pendientes de lo que está por llegar, un cambio de tendencia que puede ser ejemplar en estos próximos días que tenemos por delante y que pueden ser de lo más festivos.