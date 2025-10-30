Violeta Mangriñan habla sobre su separación con Fabio: «No va a ser fácil para mi»

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio van a estar un mes separados por cuestiones profesionales y la creadora de contenido ha hablado abiertamente de este tema. Entiende que sus seguidores no la tomen en serio, pero promete que para ella va a ser muy duro porque está acostumbrado a hacer todo con su novio. Tienen dos hijas en común y están muy unidos, de hecho, el paso del tiempo ha demostrado que forman una pareja perfecta. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: se conocieron en Supervivientes y en un primer momento nadie apostó por ellos, pero decidieron no escuchar a sus detractores y confiar en sus sentimientos. Actualmente, viven juntos y tienen por delante un futuro prometedor que ha despertado el interés de la crónica social.

Violeta saltó a la fama a raíz de su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa. Después participó en otros programas de Telecinco y poco a poco fue ganando seguidores hasta convertirse en una influencer de primera categoría. Esa es la razón por la que le han invitado a un desfile que ha tenido lugar en Nueva York. Cada vez está más cerca de cumplir sus sueños, aunque ha hecho muchos sacrificios para conseguirlos, por ejemplo separarse de sus hijas y de su pareja. «Ya sé que soy una dramática, pero me comprasteis así. Hay parejas que están acostumbradas a la distancia, Fabio y yo no», ha comentado al respecto.

La empresaria ha explicado que lo máximo que ha estado separada de Fabio son 8 días. No obstante, está convencida de que van a poder superar esta prueba juntos. «No va a ser fácil para mí, pero estoy segura de que entre el trabajo y las nenas, pasará volando», les ha explicado a sus fans.

Violeta Mangriñán aclara todas las dudas

Violeta Mangriñán ha querido poner fin a las especulaciones que surgieron tras anunciar que estaría un mes separada de novio. La influencer recibió una avalancha de mensajes de seguidoras advirtiéndole sobre una posible infidelidad durante este tiempo de distancia. Sin embargo, lejos de mostrarse preocupada, Violeta respondió con ironía y serenidad, dejando claro que confía plenamente en su relación. «¿De verdad pensarán que un tío necesita irse a tropecientos kilómetros para poner los cuernos?», escribió, dejando entrever que la fidelidad no depende de la distancia sino de los valores de cada persona.

Según la valenciana, las traiciones sentimentales pueden producirse en cualquier lugar, incluso «en tu misma casa si te pones tonto o tonta», una reflexión que ha sido aplaudida por muchos de sus seguidores por su tono directo y realista.

La creadora de contenido ha explicado que la ausencia de su pareja no supone para ella ningún motivo de preocupación, pues ambos están acostumbrados a pasar temporadas separados por motivos profesionales. Violeta afirmó que confía en Fabio y que nunca ha sentido miedo de que él le sea infiel, porque su relación se basa en la sinceridad y en el respeto mutuo que han construido durante más de seis años juntos. «El que te quiere ser infiel te lo es, sea donde sea. No me preocupa en ese sentido. Si me los quiere poner, que me los ponga. A estas alturas ya…», comenta, dejando ver una actitud madura y desprendida frente a los celos o la inseguridad.

La infidelidad de Fabio Colloricchio

Aunque ahora Violeta se muestra segura de su relación, lo cierto es que en el pasado ya atravesó una experiencia complicada con Fabio relacionada con la fidelidad. Tal y como hemos mencionado anteriormente, la pareja se conoció hace seis años y medio durante su participación en Supervivientes, donde ambos coincidieron con rostros tan populares como Isabel Pantoja u Omar Montes. Su romance nació en pleno concurso y continuó al salir del programa, pero apenas un mes después de comenzar oficialmente su relación, Fabio protagonizó un episodio que puso a prueba su confianza. El cantante argentino se besó con otra mujer, un hecho que Violeta conoció y decidió perdonar, algo que ella misma reconoció tiempo después en una entrevista con Laura Escanes.

En aquel pódcast, Violeta relató que aquella infidelidad se produjo en un contexto de inseguridad y desconfianza mutua, marcado por la exposición mediática de su relación y las dudas que surgieron tras salir del concurso. «Yo, la única infidelidad de la que he sido conocedora, la perdoné», confesó, explicando que Fabio no se fiaba demasiado de ella y que el error se produjo cuando aún estaban adaptándose a la realidad fuera de Honduras.

Aun así, Violeta aclaró que no habría pasado por alto una traición más grave y que su decisión de perdonar se basó en las circunstancias del momento. «Si hubiera tenido relaciones sexuales con esa persona, no se lo habría perdonado», dijo entonces, dejando claro que aquel episodio, aunque doloroso, sirvió para fortalecer la relación y afianzar los límites de lo que ambos estaban dispuestos a tolerar. Gracias a esto, ahora se ha dado cuenta de lo que es verdaderamente importante.