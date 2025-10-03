Violeta Mangriñán hace su testamento y sorprende con lo que le deja a Fabio: «Mi propia tumba»

Violeta Mangriñan y Fabio Colloricchio llevan dos años juntos y tienen dos hijas en común, pero todavía no han pasado por el altar y han decidido separar sus cuentas. Cada uno se paga lo suyo y hasta ahora no han tenido ningún problema, por eso la empresaria ha decidido compartir su punto de vista a través de Instagram, plataforma donde acumula 2.4 millones de seguidores. Lo ha hecho después de acudir al notario porque por fin ha redactado su testamento y ha llegado a una conclusión muy clara. Según le han informado, si a ella le pasa algo Fabio tiene derecho a quedarse en la casa familiar y es evidente que el modelo tendría que seguir con su vida. Quizá, si se queda «viudo», volvería a enamorarse porque es muy joven y Mangriñán reconoce: «me revolvería en mi propia tumba» si otra mujer ocupa su lugar.

La influencer no se siente cómoda hablando de estos temas, pero ha decidido publicar su experiencia en las redes sociales, pues es un asunto que le ha generado temor y curiosidad a partes iguales. «La de la notaría me ha dicho que si me caso hay que cambiar el testamento. Así que, Fabio, tú te lo pierdes… todo puede cambiar», ha comentado en tono de humor. Su futura boda es un asunto que le da mucho juego. Siempre ha reconocido que le encantaría pasar por el altar, aunque no puede hacerlo hasta que su novio le entregue un anillo y parece que este momento no va a llegar nunca.

La herencia de Violeta Mangriñán

Mientras llega su esperada boda, Violeta Mangriñán ha explicado cómo ha dividido su patrimonio: le ha dejado un 45% a cada una de sus hijas y el 10% restante a su hermana, con quien disfruta de una relación estupenda. Lo cierto es que no ha pensado en su pareja, aunque no ve nada extraño en la decisión que ha tomado. «Fabio y yo siempre hemos tenido economías separadas desde que estamos juntos y somos muy independientes en muchos aspectos de nuestra vida. Y no lo veo raro. Yo creo que está bien que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y bueno, si algún día las cosas cambian, pues ya veremos si cambian», comenta al respecto.

«A lo mejor él tampoco me ha dejado nada en su testamento», añade. Y termina su discurso diciendo: «no sabe ni en qué día vive. Yo le digo de ir al notario a firmar su testamento y no sabe ni a lo que va. Es súper desastre».

Hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. Cuando Violeta se enamoró de Fabio hubo muchos que pusieron en duda su relación. Se conocieron mientras estaban concursando en Supervivientes y algunos pensaron que era una estrategia para ganar peso mediático. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que, hasta la fecha, están hechos el uno para el otro.

«Ya llevamos seis años y medio. No daban un duro por nosotros y seis años y medio y dos niñas», declara con una sonrisa. «Estoy en un momento agotador pero muy feliz. O sea, no me puedo creer la suerte que tengo. Tengo mucha suerte de tener trabajo, de tener dos hijas sanas, de tener la vida que tengo. Pero es verdad que cuando una quiere hacer muchas cosas y tiene dos responsabilidades muy distintas… Pues una está cansada. Pero bueno, yo vivo cansada pero feliz. Y que siga así muchos años».

¿Cuánto dinero tiene Violeta Mangriñán?

Como decimos, Violeta Mangriñán ha querido dejar claro en varias ocasiones que su patrimonio es completamente suyo y que no depende de su novio. La influencer posee una vivienda en Valencia valorada en más de 800.000 euros y recientemente ha adquirido otra en Madrid, ambas propiedades a su nombre y sin compartir titularidad con nadie. Ella misma recalca que “son sólo mías”, insistiendo en que, de haber pertenecido a su pareja, seguramente no llamaría tanto la atención, pero al ser fruto de su propio esfuerzo prefiere remarcarlo como un logro personal.

La valenciana también ha explicado que mantiene sus cuentas separadas de las de Fabio desde el inicio de la relación y que así seguirá incluso si en el futuro deciden casarse. Eso no significa que su pareja no colabore en los gastos comunes del hogar, aunque su nombre no aparezca en las escrituras de sus propiedades. Además, Mangriñán ha contado que Fabio cuenta con dos pisos en Argentina que planea vender para invertir en España, dejando claro que si él adquiere una vivienda en el país, será ella quien se traslade a su casa. En su día, durante una entrevista en La Resistencia, Violeta llegó a reconocer que en patrimonio supera el millón de euros, aunque puntualizó que no dispone de esa cifra en efectivo, sino que está vinculada a sus inversiones inmobiliarias.