Alerta por el tiempo que llega a España: fuertes borrascas amenazan los días clave de Navidad

El tiempo nos ha tenido bastante preocupados en las últimas semanas. Fuertes lluvias que han llegado incluso a provocar inundaciones, nevadas en las zonas más altas y mucho frío ha marcado el tiempo de las primeras semanas de diciembre. Algo del todo habitual si tenemos en cuenta que el invierno está a la vuelta de la esquina pero que nos tiene más «ojo avizor» que nunca dado que las fiestas navideñas están muy cerca y más si tenemos en cuenta que la AEMET parece que alerta de fuertes borrascas que amenazan los días clave de Navidad.

Las precipitaciones que podríamos sufrir estas Navidades

¿Cómo va a ser la Navidad? ¿Y la Nochevieja? La AEMET ya ha desvelado el tiempo que podríamos «sufrir» en los próximos días, tras las muchas precipitaciones y frío de los últimos días y parece que las lluvias regresan y afectarán a varias comunidades.

Gran parte de Andalucía y el norte peninsular sufrió todavía de precipitaciones ayer viernes, pero este fin de semana se espera un tiempo algo más estable aunque será la nieve la que hará aparición. Sin embargo parece que de nuevo volverán las precipitaciones la próxima semana coincidiendo precisamente con las fechas navideñas.

Borrascas antes de la Navidad

Mañana domingo se acercará de hecho una primera borrasca que dejará sus primeras lluvias y fuerte viento en la zona oeste de Galicia, pero de ahí se moverá hasta las islas británicas provocando que pase de nuestro país aunque enviará un frente que recorrerá gran parte de la península hasta el martes según la previsión de la AEMET.

Para miércoles y Jueves no se descarta la posibilidad de lluvia en en amplias zonas de la Península salvo el área mediterránea, per lo más probable es que se acoten a Galicia y zonas cantábricas, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

El tiempo en Nochebuena y Navidad

El próximo fin de semana será oficialmente el de la celebración de la Nochebuena y la Navidad y aunque existe cierta incertidumbre sobre lo que sucederá con respecto al tiempo parece que de nuevo, borrascas atlánticas se van a aproximar al país.

Como resultado, se originarán precipitaciones que irán de oeste a este y si bien comenzarán en Galicia el viernes, se moverán al resto de la mitad oeste peninsular y zona centro el sábado y domingo.

En cuanto a las temperaturas parece que van a ser templadas, e incluso más elevadas que de costumbre lo que dejará a la nieve acotada a zonas de montaña.

¿Qué tiempo hará en Nochevieja?

En cuanto a la semana siguiente, del 26 de diciembre al 2 de enero, parece que las lluvias abarcarán gran parte del país a excepción del extremo norte siendo más intensas y abundantes en el suroeste peninsular.

Por ello, según el portavoz de la AEMET lo más seguro es que el año 2023 comience con agua en Andalucía y Extremadura, tras un diciembre marcado por el agua si tenemos en cuenta los 200 litros por metro cuadrado que se han acumulado por ejemplo en la provincia de Cáceres y en la sierra de Gredos, y más puntualmente en la sierra de Grazalema, dónde se han alcanzado unos históricos 300 l/m2.

Sin embargo, falta todavía saber qué va a pasar exactamente en la primera semana de 2023 dado que la AEMET señala que no existe todavía una tendencia clara sobre el comportamiento de la atmósfera. Lo que sí que se sabe con seguridad es que en lo que llevamos de invierno meteorológico (cuyo inicio se dió el 1 de diciembre), y parece que no será tan seco como el del año pasado aunque por otro lado no podemos descartar tampoco más estabilidad en lo que a temperaturas se refiere.