Alerta inaudita de Jorge Rey para las próximas horas por lluvias nunca vistas: «Tren de borrascas…»

Jorge Rey lanza una alerta inaudita para las próximas horas, llegan lluvias nunca vistas que pueden cambiarlo todo, un tren de borrascas está en camino. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, el cambio de tiempo que nos va a sumergir de lleno en este otoño cargado de actividad está en marcha. Puede que estemos ante un cambio de tendencia que nos haga sacar de una vez por toda la ropa de temporada.

Tendremos que empezar a prepararnos para darlo todo en unos días en los que quizás no esperaríamos recibir un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Empezando por este tiempo que podría acabar de darnos este otoño que parece imposible que volvamos a vivir de una forma diferente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará estar pendientes de unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Tocará estar pendientes de algunos cambios que pueden ser los que nos afectará de lleno. Jorge Rey no tiene ninguna duda de lo que nos está esperando.

Las próximas horas llegan lluvias nunca vistas

Los expertos en el tiempo no dudan en estar pendientes de una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno.

Con algunos elementos que pueden acabar dando una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de forma inesperada. Un nuevo tren de borrascas parece que llega y lo hace a una velocidad que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de saber qué es lo que nos está esperando en unas jornadas en estos días de otoño que tenemos por delante.

Es importante conocer la previsión del tiempo que nos dictaminan estos expertos y que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede acabar generando estas tormentas que tenemos por delante.

Jorge Rey lanza una alerta inaudita ante lo que llega

Será mejor que nos empecemos a preparar para unos cambios de tendencia que pueden ser claves y que nos sumergirán de lleno en un otoño plagado de buenas sensaciones. Estamos pendientes de esta previsión del tiempo que trae novedades y que en este vídeo viral nos explica.

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas: «Durante este día se mantendrá un aporte de humedad atlántica en la Península dejando cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. Únicamente en regiones mediterráneas y del nordeste, así como en Baleares, predominarán intervalos de nubes altas, mientras que en la mitad sur peninsular tenderá a despejar a lo largo del día. Se darán precipitaciones en Asturias, cordillera Cantábrica occidental y especialmente en Galicia, donde existe probabilidad de que sean persistentes y localmente fuertes. Asimismo, también se espera que precipite, en general de forma débil y ocasional, en el resto del área cantábrica, en los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica y en el Pirineo, pudiendo hacerlo también ocasionalmente en puntos de ambas mesetas. Al final del día la entrada de un frente generalizará las lluvias en el tercio noroeste, de forma más intensa y con tormentas ocasionales en Galicia. En Canarias, intervalos nubosos en los nortes con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional en las islas de mayor relieve y poco nuboso en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Nieblas matinales y vespertinas en los principales entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, nordeste de la meseta Sur y Galicia, donde es probable que sean persistentes en su mitad occidental.

Temperaturas máximas con pocos cambios salvo algunos ascensos en el norte de Andalucía, bajo Ebro y Cantábrico oriental. Mínimas en ascenso, de ligero a moderado, en la Península y Baleares; sin cambios en Canarias. Soplará viento moderado de suroeste y oeste en la mayor parte de la Península y Baleares tendiendo a arreciar a lo largo del día y llegando a fuerte con rachas muy fuertes en Galicia, Asturias, resto de la cordillera Cantábrica y norte de la Ibérica. Con baja probabilidad también podrían alcanzarse estas intensidades en puntos de la meseta Norte, Alborán e interiores de la Comunidad Valenciana. Alisio moderado en Canarias amainando en las islas occidentales».

Tocará preparar el paraguas a la espera de que estos días en los que las lluvias se generalizarán en España.