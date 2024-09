La alerta de Frank Cuesta sobre Daniel Sancho que pone a sus padres en lo peor

Frank Cuesta ha lanzado una seria advertencia sobre la situación de Daniel Sancho, el joven condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El presentador, quien conoce de primera mano el sistema judicial tailandés debido a la experiencia con su ex mujer Yuyee, no ha dudado en expresar su preocupación. En su opinión, la situación actual de Daniel es crítica y su estado mental es algo que sus padres deben vigilar muy de cerca. Sus palabras no han dejado indiferente a nadie, pero ¿qué pensará Rodolfo Sancho de todo esto?

La experiencia de Frank en Tailandia estuvo en boda de todos durante mucho tiempo. En 2014 inició una lucha incansable para pedir la liberación de Yuyee, la madre de sus hijos, quien fue encarcelada en ese país por un delito de posesión de 5 miligramos de cocaína. La modelo pasó seis años y medio en prisión antes de ser liberada en noviembre de 2020, lo que dio a Cuesta una comprensión profunda de las leyes y el sistema penitenciario tailandés. Teniendo en cuenta este contexto, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo tendrían que estar muy pendientes de las declaraciones que ha dado el comunicador.

Tras conocerse la condena de Daniel Sancho a cadena perpetua el pasado 29 de agosto, Frank Cuesta ha vuelto a compartir su perspectiva. En su canal de YouTube, ha advertido a los padres de Daniel sobre el estado emocional de su hijo. Según cuenta, una condena tan severa, especialmente en un país extranjero con una cultura tan diferente, puede tener graves consecuencias psicológicas para los prisioneros. «Lo primero que un preso extranjero piensa es en quitarse la vida, escaparse o pagar para salir», ha comentado al respecto.

Frank Cuesta señala a los abogados de Daniel Sancho

Frank Cuesta también ha sido muy crítico con la estrategia legal de los abogados de Daniel. Considera que el equipo legal está perdiendo un tiempo valioso en recursos judiciales y que la defensa debería haber optado por una negociación más directa con la Fiscalía tailandesa. Siguiendo su argumento, un acuerdo podría haber reducido la condena a 50 años, considerando que Daniel ya había confesado el crimen y colaborado con las autoridades. «Podrían haber jugado la carta de la indemnización y el daño psicológico», ha dicho exactamente.

El herpetólogo, quien ha vivido muchas experiencias en Tailandia, cree que el enfoque de la defensa ha sido incorrecto desde el principio. «Han venido de vacaciones a Tailandia, porque a trabajar no han venido» afirma con dureza, criticando que los abogados no se hayan adaptado al contexto legal tailandés. Desde su punto de vista, un abogado local habría intentado llegar a un acuerdo en lugar de agotar todos los recursos en los tribunales.

Los padres de Daniel Sancho están viviendo una situación controvertida. Mientras su equipo legal trabaja en la apelación ante los tribunales tailandeses, el joven chef ha sido trasladado a la prisión central de Surat Thani, una de las más duras del país. La presión mediática y la incertidumbre sobre el futuro de su hijo están afectando profundamente a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, quienes han manifestado su intención de luchar hasta el final.

El presentador hace saltar todas las alarmas

A pesar de los esfuerzos legales, Frank Cuesta ha dejado claro que la situación no pinta bien para Daniel. Ha recordado cómo, en el caso de su ex mujer, Yuyee, la justicia tailandesa fue implacable y teme que el mismo destino aguarde al joven. «Lo que los padres tienen que entender es que si quieren que su hijo regrese a casa en 8 o 10 años, deben cuidar su estabilidad mental», afirma. También ha hecho hincapié en la importancia de que el hijo de Rodolfo Sancho mantenga la cabeza fría para sobrevivir a la dura realidad de las prisiones tailandesas.

La situación de Daniel ha reabierto el debate sobre las dificultades de enfrentar un proceso judicial en un país extranjero. Frank de la Jungla, quien ha vivido en carne propia el rigor de la justicia tailandesa, asegura que en estos casos es fundamental adaptarse a las costumbres locales. La apelación en Tailandia es un proceso largo y complejo. Aunque existen posibilidades de reducción de condena, el sistema es implacable y difícil de transitar para aquellos que no lo conocen en profundidad.

El otro conflicto de Frank de la Jungla

Hay que tener en cuenta otro aspecto. Frank Cuesta también se encuentra en medio de una polémica personal en Tailandia relacionada con su santuario de animales, lo que le ha mantenido bajo los focos mediáticos. A pesar de esto, no ha dejado de compartir su opinión sobre el caso de Sancho, dejando claro que su experiencia y conocimiento del sistema tailandés.

Hay que recordar que el presentador se ha enfrentado a Yuyee, a quien ha acusado de estar intentado robarle su templo, el Santuario Libertad. Sin embargo, sigue teniendo fuerza para opinar sobre los temas del momento.