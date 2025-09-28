Alejandra Rubio suelta la bomba y cuenta la verdad sobre la relación entre Carlo Costanzia y Mar Flores

Alejandra Rubio está cansada de guardar silencio y ha soltado una bomba que afecta de forma directa a su novio. Tal y como hemos informado en OKDIARIO, las memorias que ha escrito Mar Flores han puesto encima de la mesa una serie de noticias que han hecho saltar todas las alarmas. Sin darse cuenta, la modelo ha puesto en un compromiso a su hijo Carlo, quien no quiso acudir a la presentación del libro. El problema es que Costanzia sí estuvo en el cumpleaños de Terelu Campos, por eso muchos están pensando que ha dado la espalda a su progenitora para empezar una nueva vida al lado de su familia política.

Cuando Alejandra empezó a trabajar en los platós de televisión, dejó claro que no estaba dispuesta a involucrarse en ciertos escándalos y prometió que no iba a dar explicaciones sobre su vida privada. Sin embargo, ha hecho una excepción para aclarar que Carlo Costanzia no tiene ningún enfrentamiento abierto con Mar Flores, a pesar de que todo el mundo piense lo contrario. «Él ya ha dado una explicación. Carlo estaba trabajando y yo tampoco iba a ir de espontánea», responde en Vamos a Ver cuando le preguntan por la ausencia de su novio en el evento que ha organizó Mar.

«No es poco creíble, es la realidad. Carlo no sólo está haciendo ese programa, tiene una barbería. Él tuvo unas cosas por la mañana. Él va muchísimo a la barbería, tuvo una reunión por la mañana y por la tarde es justo el día que tiene día libre en el otro programa. ¿Por qué no se lo preguntas a él?», ha contestado la hija de Terelu Campos cuando sus compañeros de Telecinco no han confiado en sus palabras. Más adelante ha reconocido que está cansada porque siente que todo el mundo desconfía de su pareja y, según dice, nunca ha dicho ninguna mentira. «Siempre queda mal Carlo, hacéis todo para que siempre quede mal. No tiene ningún problema, está trabajando con su madre y existen imágenes de la buena relación que tienen».

Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio presume de que su novio no se dedica a la crónica social. En estos momentos está grabando un programa de decoración que se emitirá en TVE y anteriormente ha participado en series tan mediáticas como Toy Boy. De esta forma, quiere dejar claro que no tiene ningún tipo de obligación de involucrarse en determinadas noticias que afectan a su vida privada. No obstante, ella colabora en Telecinco y entiende que sí debe dar explicaciones.

La colaboradora ha hablado del famoso cumpleaños de Terelu Campos y de la presencia de los Costanzia con total normalidad: «Era la fiesta de mi madre, estaba invitado mi suegro y posamos juntos. Si hubiera estado Mar también habríamos posado. Otra cosa es la presentación de un libro en la que Carlo no se quiere meter». Según cuenta, no ha habido mala intención por ninguna de las partes: «Hay cosas en las familias que no se pueden hablar. Si sólo nos quedamos en la superficie pues ya está. Carlo no se va a posicionar, no va a ir a la presentación de un libro porque eso es posicionarse».

A Mar flores también le han preguntado mucho el motivo por el que Carlo no ha podido ir a la presentación de su libro, Mar en calma, y ha respondido desde un punto de vista prudente: «Aquí no hay ninguno de mis hijos y están todos presentes. Unos porque no quieren ser famosos y Carlo, en concreto, porque está trabajando como un loco». La modelo ha intentado quitar hierro al asunto y ha dado la cara por Costanzia, aunque muchos están convencidos de que realmente tiene otros sentimientos que no los comparte para evitar escándalos.

Un detalle que llama la atención

El gesto más reciente de Alejandra Rubio ha vuelto a situarla en el centro de la conversación mediática y, al mismo tiempo, ha sido interpretado como un nuevo golpe hacia Mar Flores. Después todo lo que hemos explicado anteriormente, la nieta de María Teresa Campos ha dado un paso que no ha pasado inadvertido. En su perfil de Instagram, ha compartió un vídeo en el que ofrecía consejos a madres primerizas sobre productos y herramientas útiles para los primeros meses de vida de un bebé, una iniciativa que buscaba ser práctica y cercana, pero que terminó despertando un interés mucho mayor por un detalle concreto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alejandra Rubio (LEX) (@alerubioc)

En una de las imágenes de fondo se podía observar a un padre abrazando a su hijo recién nacido, lo que generó un aluvión de mensajes de seguidores que creyeron que Alejandra había mostrado, por descuido, la carita de su hijo, que cumple su primer año el próximo 6 de diciembre.

Ante la avalancha de comentarios, la propia Alejandra Rubio se vio obligada a aclarar lo sucedido explicando: «Para la tranquilidad de todo el mundo, que os estáis volviendo locos escribiéndome: este enano no es mi hijo, es Carlo de pequeño, así que no os preocupéis porque a mí esas cosas no se me pasan». Pero, nosotros nos preguntamos: ¿Será suficiente esto para calmar la indignación del público?