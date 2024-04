Alaska provoca el caos en redes sociales con su última aparición: «¿Qué le ha pasado?»

A sus 60 años, Alaska ha logrado convertirse en una de las cantantes más importantes de nuestro país. Nació en Ciudad de México, así que su fama ha cruzado fronteras y también es un rostro muy seguido en Latinoamérica. La mujer de Mario Vaquerizo acaba de desatar una gran polémica en las redes sociales al publicar una fotografía que muestra su nuevo look. «¿Qué le ha pasado?», preguntan sus seguidores. La respuesta es clara: Alaska, cuyo verdadero nombre es Olvido Gara Jova, es una mujer valiente que adora el cambio, por eso arriesga siempre que puede. Para la Movida Madrileña es un icono y su estilo ha inspirado a miles de personas, pero eso no es lo más importante.

Aslaka ha conseguido algo verdaderamente complicado: ser una artista 360. Le sigue un público muy variado, público que está pendiente de sus movimientos y que le ha posicionado en el centro de la noticia a raíz de su excursión a Benidorm. La intérprete ha compartido una fotografía de este viaje junto a su marido y a su madre, quien también es un rostro bastante seguido. Se llama América y estuvo casada con un torero, pero en España ganó mucha repercusión a raíz del reality ‘Alaska y Mario’, que pudo verse en MTV.

Olvido siempre ha presumido de la relación que Mario Vaquerizo ha creado con América. Ambos tienen muchas cosas en común, de hecho a veces se unen y van en contra de la cantante para crear momentos divertidos. «Unos días en Benidorm siempre proceden, aunque soy incapaz de seguir el ritmo y la complicidad entre suegra y yerno ¡son agotadores!», ha escrito Alaska. Sin embargo, sus fans únicamente tenían ojos para comprobar su transformación física.

Alaksa está irreconocible

Si algo está claro es que Alaska no tiene miedo a ningún cambio. En las últimas horas todo el mundo ha podido comprobar que ahora es rubia, al menos en apariencia. Debemos poner encima de la mesa una posibilidad: quizá esté llevando una peluca, igual que hizo durante su paseo por ARCO. La cantante posó para la prensa en dicha feria y muchos reporteros aplaudieron su cambio de peinado, pues lució un flequillo recto que nunca había mostrado. Fue en ese momento cuando reconoció que era pelo postizo, así que su melena rubia podría no ser 100% real. Solo el tiempo lo dirá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial)

De momento lo único que está claro es que Alaska ha vuelto a triunfar. «¡Estás estupenda», le dice uno de sus seguidores. Y otro añade: «Para ti no pasan los años, al contrario. Mejoras con el tiempo. Te queda muy bien ese pelo». Las reacciones de los famosos no se han hecho esperar. Entre otros rostros conocidos podemos resaltar el nombre de Máximo Huerta, quién ha escrito: «Estás genial de rubia».

¿Cuánto tiempo le queda encima de los escenarios?

La buena reputación de Alaska es conocida por todos los que se dedican al mundo del espectáculo. A finales del año pasado dio una entrevista para dejar claro que no tenía ninguna intención de jubilarse, aunque entiende que es un proceso que se va gestando poco a poco. A pesar de que le sigue apasionando su profesión, llegará un momento en el que tenga que dar un paso atrás, pero mientras tanto se siente orgullosa de seguir cantando encima de los escenarios.

«Nosotros no teníamos referentes mayores cuando éramos pequeños. Teníamos a Bowie, que era del 47, Elvis murió con 42 años y ya era una persona muy mayor. Hoy en día es un susto ver que Mick Jagger sigue haciendo conciertos y que Cher está estupenda, así que todo dependerá de cómo haya sido el reparto de los genes en la charca primigenia y qué te hayan tocado a ti», responde cuando le preguntan por su dilatada experiencia.

Lleva décadas siendo la vocalista de Fangoria y como líder del grupo afirma: «No hay ninguna voluntad por nuestra parte ni de seguir ni de no seguir, es una cosa como de año en año, igual algún día pues dejamos de tocar, claro, lógico».

Raphael, el referente de Alaska

Alaska siempre ha sido muy prudente y no se siente cómoda cuando le dicen que es un icono. Defiende que tiene compañeros que sí se merecen ese puesto, como por ejemplo el intérprete de ‘Mi gran noche’.

«Para referente ahí está Raphael, que no para de trabajar aunque no tendría ninguna necesidad de grabar discos nuevos, porque de hecho es imposible, no se puede abarcar su repertorio ni en las tres horas que toca, pero él hace discos nuevos con quien quiere, con quien le apetece, con los autores que descubre y fenomenal». Recordemos que han trabajado mucho juntos y que disfrutan de una relación estupenda. ¿Qué pensará el artista de nuevo look de Alaska?