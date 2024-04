Alaska habla claro sobre su supuesto divorcio de Mario Vaquerizo

Alaska tiene 60 años y puede presumir de ser una de las artistas más queridas de nuestro país. Nació en México, pero siempre ha estado muy ligada a Cuba, algo que se evidencia en la letra de sus canciones. Ha desarrollado gran parte de su carrera en España, a pesar de que en su tierra natal también disfruta de una popularidad incomparable. Por eso cuando se empezó a especular con su supuesto divorcio de Mario Vaquerizo hubo tantos medios que hicieron saltar todas las alarmas. La vocalista de Fangoria siempre ha ido con la verdad por delante, así que no le tembló el pulso a la hora de contar lo que estaba pasando. En primer lugar admitió que había atravesado varias crisis matrimoniales, pero desmintió que la situación fuese crítica.

Alaska ha desvelado que la afición de Mario Vaquerizo por el ocio nocturno fracturó su relación. Afortunadamente pudo hablar con el cantante, quien reconoció que su mujer tenía razón, así que cambió de comportamiento y el problema se solucionó. Otro factor a tener en cuenta es que Alaska y Mario son una pareja televisiva y como tal trabajan juntos en una infinidad de proyectos. La presión que sienten en el terreno laboral también ha jugado en contra de su matrimonio en algunas ocasiones, aunque han sabido tomar las medidas suficientes para evitar que el problema alcance un tamaño demasiado grande.

La intérprete insiste en que sabe perfectamente dónde están los límites, por eso continúa trabajando con Mario. Es su compañero y amigo, disfrutan de una confianza envidiable y esa es la clave de su relación. El secreto del éxito de este matrimonio es que nunca han mentido, por eso Alaska dio la cara cuando alguien dijo que se había separado de Vaquerizo. Su versión de los hechos tranquilizó a sus fans, aunque una parte del público continúa poniendo en dudas sus palabras.

Así empezaron los rumores de divorcio

Alaska es una personalidad de talla internacional, así que son muchos los que están deseando que haga algo para hablar de ella. Un conocido tiktoker puso en circulación un rumor que no tiene nada de cierto, pero que se hizo viral y cruzó fronteras. Esta persona aseguró que Alaska se había separado de su marido en secreto. A raíz de este dato falso surgió una ola de noticias que todavía no ha terminado, pero la cantante siempre está ahí para aclarar que en su matrimonio no hay ningún tipo de conflicto.

«La primera vez que me preguntaron ni si quiera lo había oído y lo desmentimos. El problema es cuando luego te preguntan todos los días durante el mes siguiente», señala Olvido, que así es como se llama realmente. «El problema es de los medios de comunicación que piensan que las redes sociales son fuentes de información». Y añadió: «Cuando no hay nada no pasa nada, pero ¿Imagínate qué Mario y yo estamos enfadados? Eso hace que crezca el malestar. No debe ser fácil».

Afortunadamente los amigos de la pareja siempre supieron que el divorcio no tenía nada de cierto. En ese sentido Alaska insiste en que estaba tranquila, aunque le preocupa que en alguna ocasión esté en crisis y se reactiven los rumores. Exige disfrutar de su matrimonio en libertad. Ha compartido muchos aspectos de su vida privada y promete que comunicará cualquier decisión que tomen, sólo pide respeto y veracidad a la hora de analizar su comportamiento.

Alaska y Mario, en el punto de mira

Alaska y Mario vuelven a estar en el centro de la noticia porque alguien ha reactivado los rumores de separación. La artista mexicana ya ha dejado claro que no hay nada de cierto, pero ahora el foco está puesto en Vaquerizo. El protagonista de Nancys Rubias aseguró en su momento que la información era completamente falsa, pues había nacido en redes sociales con el único interés de aumentar la repercusión de un influencer.

“Mis planes ahora son decir a todo el mundo que no me he divorciado. Aquel maricón que salió en TikTok que nos habíamos separado Alaska y yo a mí el chaval no me cae bien, estaba buscando sus quince minutos de gloria», comentó visiblemente molesto. «No me ofendió absolutamente nada, me ofendió que los periodistas cojan, como fuente de información, una opinión». Mario sigue defendiendo la misma postura: no entiende que medios con los que disfruta de una relación estupenda no se hallan puesto en contacto con él para saber qué hay de cierto en todo este conflicto.

«Cuando estás seguro de cómo eres, de con quién estás y de lo que sientes por la persona con la que estás, no pasa nada», declaró mientras prometía que nunca se había planteado romper con Aslaska. «Esto es la montaña rusa, en este momento es Disneylandia del amor y en otros momentos, no es tanta Disneylandia del amor, pero no me voy a separar», declaró el cantante intentando zanjar el revuelo mediático.