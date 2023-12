La AEMET ya lo confirma: ya se sabe el tiempo que hará en Nochebuena y Navidad y no va a ser normal

La AEMET ya lo confirma, se sabe el tiempo que hará en dos de los días más importantes del año, Nochebuena y Navidad y no va a ser normal. Será mejor que nos preparemos para lo que está por llegar, en estas vacaciones tan especiales vamos a estar muy pendientes del tiempo. Los expertos ya han advertido de que estamos ante un cambio que puede ser muy complicado, los mapas no dejan lugar a dudas. Esto es lo que se sabe del tiempo que hará en fiestas.

El tiempo que hará en Navidad

Estamos ante un cambio que podría alejarnos de lo que sería normal para esta época del año. Faltan solo unos días para que empiecen las vacaciones de millones de personas que empezarán a moverse en busca de su familia. Se prepararán para vivir esos días especiales con los suyos.

Son días de desplazamientos y de fiestas que estarán marcadas por un tiempo que puede acabar siendo el gran protagonista de estos días. La AEMET ha tenido que dar algunos datos importantes para que todos nos empecemos a preparar, ya se sabe qué tiempo hará en Nochebuena y Navidad y no será como esperábamos.

Nuestro objetivo estos días es moverse por el país o incluso por el mundo. Por lo que la bonanza climática que recibe a los viajeros quizás pase a la historia. En su lugar ya hay una previsión que no nos gustará nada y que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Pese a que aún presenta incertidumbre ya hay una línea general que es fija y a la que tendremos que añadir las otras.

Estas fiestas van a ser muy frías

Pese a que podemos estar bajo la influencia de un anticiclón, habrá un claro protagonista que será el que marcará las fiestas, el frío. Estaremos por debajo de lo que sería habitual para esta época del año, por lo que las temperaturas serán destacables, pero no como desearíamos.

Si hemos empezado a preparar la ropa para estas fiestas, no hay que olvidar la chaqueta o prendas de abrigo ya que las vamos a necesitar prácticamente estemos dónde estemos del país. Las redes sociales ya han lanzado las primeras advertencias que han dado con una primera previsión.

Tal y como ha destacado la AEMET: “La semana del 18 al 25 de diciembre podría ser fría, con temperaturas incluso inferiores a lo habitual para estas fechas en amplias zonas. Las lluvias seguirían sin hacer acto de presencia o serían escasas. De todas formas, este pronóstico aún presenta incertidumbre.”

Pese al frío no debemos esperar la nieve, ya que se necesita la presencia de lluvia para poder recibirla, algo que no será así. Los expertos advierten de que: “las anomalías negativas/secas predominarán en gran parte de España, posiblemente asociadas a un anticiclón invernal de bloqueo situado en zonas del norte peninsular. Las anomalías positivas de la precipitación afectarían al norte de África, posiblemente asociada a una DANA situada lejos de España. Solo en el sur de Alborán se prevén ligeras anomalías positivas de precipitaciones».

Por lo que si no hay nieve en el lugar en el que estemos, no la vamos a ver caer. Se espera que solo el frío y no la lluvia acaben dando lugar a una situación que acabará siendo la que marque estos días de Nochebuena y Navidad. De momento es una previsión provisional, por lo que toca estar pendiente del tiempo, para ver si hay algunos cambios.