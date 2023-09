La AEMET nos obliga a sacar ya la ropa de invierno y el chubasquero: lo de la lluvia este finde no será normal

La AEMET nos obliga a sacar la ropa de ivierno y el chubasquero antes de tiempo, la lluvia de este fin de semana no será normal en España. Los expertos en el arte de predecir el tiempo no paran de mirar lo mapas una y otra vez. Lo que nos espera no será nada en comparación con lo que vivimos el año pasado. Hemos pasado de un otoño seco a uno que apunta maneras y ya está dispuesto a convertirse en uno de los más lluviosos. Esto es lo que vamos a vivir estos días según la AEMET.

Tiempo previsto en Península y Baleares desde 14-09-2023 hasta 20-09-2023. Info siempre actualizada en https://t.co/keCWfwv3Ua pic.twitter.com/RdjbgChI5A — AEMET (@AEMET_Esp) September 14, 2023

La lluvia de este finde no será normal según la AEMET. Si el pasado estuvimos pendiente de un DANA que causó estragos, este que estamos a punto de iniciar puede hacer historia. Será uno de los más lluviosos de la temporada que puede tener una serie de consecuencias inesperadas con las que quizás no contábamos.

La AEMET no tiene ninguna duda de lo que está a punto de pasar: “Se espera que un sistema atlántico de bajas presiones afecte a la Península y Baleares, con abundante nubosidad y precipitaciones casi generalizadas, acompañadas de tormenta.” Desde este mismo viernes ya se empezarán a ver llegar.

Tal y como indican los mapas del tiempo: “Éstas se podrían dar ya desde primeras horas en el área mediterránea, desplazándose de suroeste a nordeste a lo largo del día, pudiendo ser abundantes y localmente fuertes, incluso localmente persistentes en Valencia, Alicante y litoral catalán, sin descartar Baleares. Afectarán a gran parte del resto de la Península y serán abundantes en amplias zonas del interior centro y sur. Probabilidad de ser localmente fuertes en el interior sur peninsular.”

El sábado y el domingo se continuará con este mal tiempo que se generalizará y se extenderá por casi todo el país. Los mapas no dejan lugar a dudas: “Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia y oeste del sistema Central. Intervalos de viento fuerte en el litoral oeste de Galicia y rachas muy fuertes en montaña del extremo norte.”

La lluvia irá acompañada de una bajada significativa de las temperaturas que nos obligarán además de sacar el abrigo a tener el paraguas siempre a mano este fin de semana.