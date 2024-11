La AEMET y Mario Picazo mandan el aviso más serio sobre la DANA: «Hay que actuar SIEMPRE…»

Mario Picazo y la AEMET mandan el aviso más serio sobre la DANA, las alertas están activadas en algunos puntos del país que invitan a actuar siempre. Por lo que, algo habremos aprendido de unos días en los que hemos visto en infierno en la Tierra. España ha vivido la peor catástrofe meteorológica del siglo. Pese a que los meteorólogos advirtieron de lo que llegaba, las alertas llegaron al conjunto de la población, demasiado tarde y a una hora en la que el desastre era inevitable.

Las caóticas horas posteriores a los efectos de una gran ola que parecía que salía de la nada, ríos desbordados de forma repentina, no con un metro, sino que varios metros de altura alcanzó el agua. Una riada sin precedentes llegó incluso a centros comerciales o polígonos que llevaban décadas estando en el mismo punto. Lo que ha pasado en Valencia no tiene precedentes y es uno de los episodios más duros de los últimos tiempos. El país está conmocionado y los meteorólogos no paran de lanzar avisos ante lo que está pasando con el tiempo.

Mario Picazo manda el aviso más serio sobre la DANA

La actividad de Mario Picazo es frenética en redes sociales: «Estos son los acumulados de lluvia entre este domingo y el domingo día 10 de noviembre. A parte de los últimos coletazos de la DANA actual que va a acumular más agua hoy vamos a estar pendientes de la llegada el martes a Galicia de los restos de la tormenta subtropical Patty y de nuevas lluvias en el Mediterráneo a partir de mediados de semana. En unas horas publico la última predicción para esta semana #DANA».

Lanzando una imagen de un mapa de España que pone los pelos de punta. Sin duda alguna, estamos ante una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marcarán la diferencia. Estamos viendo llegar una serie de situaciones que pueden acabar convirtiéndose en un problema para muchos.

Estos días hay que tomarse las advertencias de forma correcta, ya que estamos ante una serie de cambios que pueden llevarnos a pensar en lo peor. Todas las alertas estarán activadas y se supervisarán, ante la gran pérdida de vidas humanas que hemos sufrido en estas últimas jornadas. El aviso rojo debe respetarse al máximo en estos días.

Hay que actuar siempre

Siguiendo con la previsión del tiempo de Meteored hay algunas alertas que siguen activadas y eso quiere decir que tendremos que estar pendientes del cielo, de una manera o de otra. Debemos empezar a prepararnos para lo peor, eso quiere decir que tendremos que esperar una serie de cambios destacados.

Según dicen estos expertos: «En las próximas horas algunos de estos núcleos pueden permanecer estáticos, dejando grandes acumulados de agua e inundaciones súbitas. Como ya explicamos en Meteored, aunque no serán tan intensos, en otras comarcas de Cataluña, Teruel, Comunidad Valenciana o de la Región de Murcia también se registrarán chubascos intensos».

Siguiendo con la misma previsión: «De cara a la tarde y a la noche, la situación puede complicarse bastante en la Comunidad Valenciana y Tarragona, donde puede formarse alguna estructura convectiva más organizada. Se esperan acumulados locales de 40 l/m² e incluso más en estas zonas, con registros totales que pueden sobrepasar los 150 l/m²».

Los avisos están activados: «Desde Meteored pedimos sentido común, porque por estos lugares que acabamos de comentar va a llover bastante sobre mojado, por lo que probablemente se producirán crecidas súbitas en barrancos y ramblas, aconsejamos alejarse de ellos. Tampoco hay que olvidar que el suelo ya está saturado y con no mucha lluvia ya circula el agua».

Mirando hacia la zona más conflictiva del país: «No tendremos que perder de vista tampoco las comarcas valencianas más afectadas por las devastadoras inundaciones, ya que pueden formarse aguaceros localmente muy intensos. Aunque ni de lejos va a suceder algo parecido a lo de este martes, los suelos empantanados y el colapso del alcantarillado puede complicar bastante las tareas de limpieza en caso de precipitaciones fuertes».

Mario Picazo también lanza una importante alerta: «Este lunes esperamos chubascos y tormentas localmente fuertes y persistentes en litorales y prelitorales de Cataluña y norte de Levante, sin descartar a últimas horas en Huesca. De hecho, durante toda la mañana se mantiene activo el aviso de nivel naranja en todo el litoral y prelitoral de Tarragona y Barcelona por acumulados de 40mm en 1 hora. El aviso de nivel amarillo está vigente en la depresión central de Lleida, Tarragona y Barcelona, así como en el norte de Castellón». Por lo que todos los expertos están pendientes de este tiempo que parece que nos está dejando registros nunca vistos o que jamás hubiéramos podido ni imaginar.