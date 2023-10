La AEMET alerta sobre la preocupante situación que nos espera en los próximos días

La AEMET ha lanzado una alerta sobre una preocupante situación que nos esperará durante los próximos días y que puede afectarnos de lleno. Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda de lo que pasará en España durante las próximas horas. Será el momento de prepararnos para no soltar el paraguas durante una semana que para muchos acabará siendo de celebración. Será mejor que nos preparemos para un Halloween de rayos, truenos y lluvias abundantes, dará miedo de verdad salir a la calle y no por ver a la gente disfrazada.

Alerta sobre la preocupante situación que nos espera durante los próximos días según la AEMET

La #BorrascaCeline deja este domingo lluvias, viento y temporal marítimo en la Península, salvo en la vertiente mediterránea.

👉Otra profunda borrasca podría alcanzar la fachada atlántica europea el jueves, con vientos muy fuertes y lluvias en extensas áreas de nuestro país. pic.twitter.com/mmLoXfz5qq — AEMET (@AEMET_Esp) October 29, 2023

Los próximos días nos espera una preocupante situación, el tren de borrascas que amenaza nuestro país no se detiene. Sigue su curso y hace que nos enfrentemos a una borrasca tras otra. Si la semana pasada Bernard fue el causante de más de un susto, ahora llega otra borrasca cuyo nombre es Celine.

Tal y como advierten en sus redes sociales para llegar a la máxima población posible: “La #BorrascaCeline deja este domingo lluvias, viento y temporal marítimo en la Península, salvo en la vertiente mediterránea.

Otra profunda borrasca podría alcanzar la fachada atlántica europea el jueves, con vientos muy fuertes y lluvias en extensas áreas de nuestro país.”

A partir de este domingo o lunes y con previsión de que vivamos un día festivo o puente con vientos y lluvias, la AEMET no para de actualizar los mapas del tiempo, para que no quede ninguna duda de qué es lo que nos espera. Un cambio que nos traerá el otoño o casi el invierno más duro de todos.

Tal y como nos indica la previsión del tiempo para las próximas horas: “La Península seguirá bajo el influjo de una circulación atlántica, con un frente atravesando la mitad este peninsular. Se esperan cielos nubosos o cubiertos al paso del frente en su desplazamiento de oeste a este por la Península y Baleares, quedando intervalos de nubes tras su paso, aunque aumentará la nubosidad por el noroeste. Se prevén precipitaciones en Galicia y de forma más débil y de oeste a este, recorrerán casi todo el resto de la Península y Baleares, de forma poco probable y dispersa en el área mediterránea.”

Por lo que durante las próximas horas, pero especialmente durante las horas tendremos que preparar el paraguas y prepararnos para una semana de lluvias abundantes, las borrascas no se detienen.