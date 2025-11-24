La AEMET activa todas las alertas en Andalucía por un temporal muy fuerte: las zonas más afectadas

Andalucía se prepara para ver cómo se activan todas las alertas a causa de un temporal muy fuerte, los expertos de la AEMET señalan las zonas más afectadas. Una vez más tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede acabar cambiándolo todo de una forma esencial.

Las zonas más afectadas por un fuerte temporal

Todas las alertas se activan en Andalucía ante lo que llega

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más intensas y probables en las sierras Béticas; tendiendo a abrirse claros a partir de mediodía. Temperaturas mínimas con ligero cambios, produciéndose al final del día; máximas en ligero descenso o sin cambios en la mitad occidental, en ligero ascenso en el resto. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el litoral y en las sierras del tercio oriental; tendiendo a soplar de componente norte durante la segunda mitad del día». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes de componente oeste en el tercio oriental durante la madrugada».

Para España la situación acabará siendo incluso pero. «Un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo dejará cielos nubosos a cubiertos en la Península y abundantes nubes altas en Baleares. A su paso dejará precipitaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia, que durante la tarde se irán extendiendo hacia el sur de forma menos intensa, aunque sin descartar con persistencia en zonas de los Sistemas Central e Ibérica norte, pudiendo llegar al final del día a las islas Baleares. Se esperan acumulaciones significativas en la vertiente cantábrica y Galicia con precipitaciones que pueden ser puntualmente fuertes en dicha Comunidad y zonas del Cantábrico oriental sin descartar alguna tormenta aislada. En Canarias, intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles ocasionales en las islas centrales. Se espera calima con altas concentraciones en las islas más orientales y durante la primera parte del día en las centrales. Probables brumas y nieblas en zonas altas del interior asociadas al paso del frente. Máximas en descenso en el extremo norte y en zonas altas de la mitad sur peninsular y ascensos en el noroeste, litoral mediterráneo y Baleares. Mínimas en descenso en el noroeste y Pirineos y en ascenso en el resto de la Península, que podrá ser notable en amplias zonas de la meseta Sur y localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. En Canarias, ascensos de las temperaturas pudiendo subir las mínimas de forma notable en cumbres y medianías de Gran Canaria y Tenerife».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones persistentes en la vertiente cantábrica y Galicia que pueden ser localmente fuertes en dicha Comunidad y en zonas del Cantábrico oriental. Posibles acumulaciones por lluvias persistentes en zonas del Sistema Centra e Ibérica norte. Calima con altas concentraciones en Fuerteventura y Lanzarote y durante la primera parte del día en Tenerife y Gran Canaria. Ascenso notable de las temperaturas mínimas en zonas de la meseta Sur, localmente en la fachada mediterránea y Mallorca. Probables rachas muy fuertes en Ibiza, fachada sur y este mediterránea, Ibérica y otras sierras del arco mediterráneo».