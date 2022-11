Adara Molinero se ha gastado el dineral que ganó en ‘Gran Hermano’ en esto

Adara Molinero es toda una veterana de Gran Hermano y es que ha participado en dos ediciones de ‘GH’. En su segundo intento, consiguió llevarse el gran premio, pero ambas ediciones fueron de lo más intensas para ella. La favorita de muchos por los momentos que ha dejado en el formato con su participación, se alzaba como ganadora en ‘GH VIP 7’. Se hizo con el famoso maletín de 100.000 euros y muchos se preguntan donde ha acabado todo el dinero que había en el mismo.

Adara Molinero y el gran premio de Gran Hermano

A día de hoy, Adara Molinero ha aprovechado su fama y reconocimiento en la televisión para crear toda una carrera como influencer en las redes sociales. Se debe a sus seguidores y se dedica a ser creadora de contenido como actividad principal, es común que se pase por sus stories con una ronda de preguntas y no faltan fotos de ella en su perfil de Instagram.

Una de las preguntas que más se repite es en qué se había gastado el dinero de ‘GH’. Mucho dinero que según confesó la concursante, habría invertido en la compra de un piso de segunda mano en el norte de Madrid. Aprovechó esta entrada de dinero para comprar y reformar el piso de sus sueños y ahora lo disfruta junto a Martín, su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

Las relaciones de esta concursante de ‘GH’

Parece que por el momento, se mantiene soltera y disfruta de los frutos de su premio con el pequeño de la casa. Mantiene una relación cordial con Hugo Sierra, para así facilitar la comunicación y la infancia del hijo que tienen en común. Ella se ha enfrentado a varias relaciones y rupturas amorosas.

En Gran Hermano se posicionaba como la favorita en un enfrentamiento final contra Alba Carrillo y Mila Ximénez, pero ella acabó posicionándose como la ganadora. En ese momento, también ganaba fama por su romance con el italiano Gianomarco Onestin, pero esta relación no acabó bien para la pareja. Su última ruptura, con Rodri Fuentes, parece que ha sido un punto y final y por el momento, se centra en seguir creciendo personal y profesionalmente.

Si el amor volverá a llamar a su puerta y si ella estará dispuesta a dejarlo entrar, aún no se conoce, pero esta no parece su prioridad en el momento. Su foco está en ella misma y comparte su piso de ensueño junto a su hijo. Además, no duda en compartir algún que otro detalle en las redes, donde ha conseguido crear una comunidad de más de 815 mil seguidores.

En redes no solo se comunica con sus seguidores, también colabora con distintas marcas de moda y comparte imágenes sobre sus looks, rutinas y diario por Madrid. Toda un influencer que empezaba a hacerse famosa en la pantalla por su participación en uno de los formatos más longevos de Telecinco Gran Hermano.