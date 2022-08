Adara Molinero anuncia su ruptura con Rodri Fuertes

Adara Molinero y Rodri Fuertes han roto. Tras varias semanas de especulaciones, la ex concursante de Gran Hermano ha anunciado este jueves a través de un comunicado que su relación se ha terminado, después de que se hablase de una fuerte crisis entre ellos.

Ha sido a través de un comunicado publicado en las historias de su cuenta de Instagram, donde Adara ha contado que ya no están juntos, para evitar «las especulaciones». No obstante, la madrileña ha querido ser cauta y ha preferido no dar detalles sobre su decisión ni tampoco sobre lo que ha ocurrido entre ellos.

«Para evitar especulaciones y zanjar el tema quiero contaros que Rodri y yo ya no estamos juntos. Por el cariño que nos tenemos pido respeto», ha informado Adara a sus seguidores de Instagram a través del comunicado publicado este jueves.

Adara ya no está con Rodri 😳 pic.twitter.com/RaA5U4MlPY — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 11, 2022

Por su parte, Rodri Fuertes de momento no se ha pronunciado al respecto, mientras continúa disfrutando de sus vacaciones. De hecho, sus vacaciones por separados fue el desencadenante de los rumores sobre su ruptura, que no han dejado de sonar durante las últimas semanas.

De esta forma, ambos han dejado de lado el proyecto que tenían entre manos de reformar una casa para irse a vivir juntos. Sin embargo, la vivienda se la quedará Adara, que este mismo jueves comunicó a sus seguidores que acababa de terminar la mudanza a su nuevo hogar.

«Mudanza acabada y colocada, muy importante. No veréis muchas cajas porque no puse muchos muebles al estar de alquiler. Os quería dejar este post porque para mi es un antes y un después. Vida nueva», escribió Adara Molinero en su última imagen de Instagram.