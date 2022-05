Adara Molinero explica a sus fans el motivo por el que ha acudido a urgencias

Desde que diera el salto a la fama por su participación en ‘Gran Hermano 17’, Adara Molinero se ha convertido en una auténtica celebridad en redes sociales, como una participante muy solicitada en cualquier tipo de realities. Por ello, la mínima ausencia de la modelo hace saltar las alarmas para sus seguidores. Así ha ocurrido recientemente, cuando la joven, que estuvo apartada de sus redes, ha reaparecido en su perfil de Instagram para explicar el motivo.

Tal y como ha explicado a través de sus historias, esta momentánea ausencia se debió a que acabó en urgencias. Ante la preocupación de sus seguidores, ha decido contarles cual ha sido el motivo de su repentina visita al hospital: “Hacía años que no me ponía tan malita”, comentaba la ex azafata.

Acompañada en todo momento por su actual pareja Rodri Fuertes, Adara comentó que su malestar se debía a una amigdalitis: “Tengo unas anginas horribles. He ido a urgencias y ya estoy tomando antibiótico”. Tras varios días de reposo, parece que poco a poco va recuperando la estabilidad y las fuerzas: “Me estoy recuperando ahora mismo, menos mal porque ayer estuve todo el día en la cama y fatal y hoy más o menos igual pero ya mejor”, transmitía a sus seguidores.

Por su parte, su pareja ha sido el encargado de cuidarla y apoyarla en todo lo que necesitara. Aunque también ha visto necesario hacer una reflexión sobre la diferencia entre los grandes hospitales y los centros de urgencia de atención primaria: “Es curioso que todas las urgencias de los centros de salud estén más o menos vacías y vayas a las urgencias de un hospital y te tengan ahí cuatro o cinco horas. Son cosas que no entenderé”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Adara Molinero tiene que acudir al hospital. Apenas hace unos meses, se sometió a una intervención quirúrgica para poder mejorar su vista, dejando en el pasado la miopía que padecía. Fue un procedimiento que deseaba realizarse desde hace mucho tiempo y, afortunadamente, todo salió bien.