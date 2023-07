Se acabó: la DGT toma la decisión más drástica hasta ahora

La DGT ha tomado una decisión de lo más drástica ante un elemento que puede afectar a millones de conductores sin dar más explicaciones. Estamos a las puertas de las distintas operaciones salida de vacaciones, con unos conductores que se exponen a múltiples sanciones. En verano podemos relajarnos, no ponernos el cinturón al salir de la playa o pasarse con la velocidad, pequeños descuidos que ponen en riesgo la vida de las personas. La DGT seguirá poniéndose firme y sancionando a todos aquellos que no cumplan con la normativa. Pero cuidado, si te quitan puntos, debes saber esto.

La DGT toma la decisión más drástica hasta ahora

A partir de ahora debes tener muy claro que no hay cursos de recuperación de puntos. A partir del 19 de julio, las autoescuelas ya no podrán dedicarse a este tipo de trámite imprescindible para que aquellos que han perdido los puntos de su carnet, puedan recuperarlo. Se enfrentan a un problema que puede ir en aumento con el paso del tiempo.

Sin esta posibilidad de recuperar los puntos, estamos ante la incertidumbre de qué pasará si los perdemos. Aquellas personas que no tengan ya puntos en el carnet, no podrán ponerse al volante, con lo que esto supone para ellos. Esta es la decisión más drástica de la DGT en toda su historia, no da posibilidad de rectificación.

Sabiendo que nos exponemos a no poder movernos si cometemos un par de infracciones o las que tenemos acumuladas siguen creciendo y nos dejan sin puntos. A punto de salir de vacaciones, las consecuencias de una infracción menor pueden ser terribles. El carnet de conducir se necesita y es un básico en muchas casas.

No solo aporta independencia, en algunos lugares de España la existencia del transporte público es casi anecdótica, por lo que sin carnet de conducir no hay posibilidad de poder volver a tener un trabajo, por ejemplo. La importancia de este comunicado de la DGT deja a todos en shock.

No sé sabe cuando volverán a hacerse los cursos de recuperación. Podemos comprobar los puntos que tenemos y tomar precauciones o simplemente esperar a que se retome la actividad. De lo contrario, será difícil pasarse unas buenas vacaciones, pendientes de lo que dicta la DGT que se ha puesto muy seria al respecto. Esta es una decisión que nadie podría esperar en esta época del año.