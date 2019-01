Risto no contó con el polémico Castelo en su último programa de ataque a Inda

Risto Mejide ha continuado utilizando su programa para insultar a Eduardo Inda y a OKDIARIO. Pero el programa de este pasado lunes tuvo un rasgo característico: el de la falta de colaboradores durante la parte del programa que con más ensañamiento se centró en Inda. Especialmente uno, Antonio Castelo, cuya presencia en el programa de Cuatro se ha visto salpicada por las acusaciones de acoso sexual por las que tuvo que abandonar su último trabajo en Los 40 principales.

El programa tan sólo comenzó con Risto Mejide en el centro y dos colaboradores a sus lados: Marta Flich y Miguel Lago. Más tarde se sumó durante una parte de ese bloque de ataque al director de OKDIARIO una más de sus colaboradoras: Itziar Castro. Pero dos de los contertulios habituales no llegaron a hacer acto de presencia. Y uno de los ausentes fue precisamente uno de los que más escándalo ha provocado por el hecho de estar en ese programa: el humorista Antonio Castelo. El mismo que tuvo que salir de su anterior puesto profesional tras ser acusado de acoso sexual.

Castelo forma parte de los colaboradores que acompañan a Risto Mejide cada tarde en el programa de sobremesa Todo es mentira de Cuatro. Y su fichaje centró desde el primer momento las criticas de la audiencia. Y es que su reaparición sucedía sólo ocho meses después de que un grupo de mujeres, entre ellas algunas menores de edad, acusaran a Castelo de acoso sexual cuando trabajaba como colaborador en Los 40 principales, según publicó el diario La Vanguardia.

Este es Antonio Castelo, @SrCastelo, 35 años. Estas son algunas de las conversaciones con chicas muy jóvenes, algunas menores, que se están haciendo públicas. Va hilo 👇 pic.twitter.com/Zmy0Gl5dNX — 🕳 (@teclista) May 9, 2018

Más de 7.000 personas habían respaldado previamente otras críticas contra Castelo. Lo hicieron firmando en su momento en la plataforma change.org una petición, según informaron varios medios, para exigir que su anterior destino profesional -Los 40 Principales, una de las cadenas de radio del grupo Prisa- cesase de inmediato al colaborador. Las acusaciones se centraban en acoso sexual tal y como explicó el diario catalán. Antonio Castelo, efectivamente, tuvo que acabar saliendo de su trabajo en el programa radiofónico Yu no te pierdas nada presentado por Dani Mateo. Un programa de humor de los 40 principales patrocinado por la operadora británica Vodafone.

Castelo, a su salida de la radio, redactó un comunicado para despedirse de la audiencia en la que destacaba que “los valores que desde niño se me inculcaron y que defiendo en mi día a día no pueden estar más a favor del respeto a las mujeres y la igualdad. Si alguien conoce la naturaleza particular de mi familia lo puede entender mucho más todavía”.

El tono ofensivo de los programas de Risto ha ido en aumento y en el del pasado lunes, Castelo no apareció en la mesa de contertulios durante la parte de ataque a Inda.