La serie de Netflix que nunca pensaste que te engancharía y que no podrás parar de ver

Las películas y las series de acción se han convertido en las preferidas para muchos usuarios de las plataformas de streaming. Ficciones cuyos ingredientes suelen ser acción, adrenalina y un peligro inminente del que normalmente se debe defender a la población o una persona relevante. Por eso, si estás buscando una serie de acción que te enganche desde el primer episodio y no puedas dejar de ver, no te pierdas El tirador (Shooter), una serie americana que está disponible en Netflix.

La serie El tirador está basada en una película homónima que se estrenó en 2007 y la novela Point of Impact de Stephen Hunter. Aunque en EEUU se estrenó la primera temporada por primera vez en noviembre de 2016, sigue siendo una de las más vistas de Netflix.

En la película del mismo nombre de 2007, un ex tirador de élite se reincorpora a su trabajo, convencido por sus colegas, para detener un complot contra el presidente. Este hombre será engañado de nuevo y acabará incriminado en el asunto.

Un tirador experto

El protagonista de esta serie es Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe), un tirador experto varias veces condecorado que vive en el exilio y que es conocido como un hombre íntegro. Como en la película original Bob es persuadido para volver a la acción tras enterarse de un plan para matar al presidente. El problema es que le han tendido una trampa, será incriminado en el complot y tendrá que defenderse como pueda.

Una serie de acción entretenida y que no podrás dejar de ver. En Netflix se pueden ver en la actualidad tres temporadas en las que la acción y la intriga va creciendo en vez de disminuir. La primera temporada tiene 10 episodios, la segunda 8 y la tercera otros 10.

Un buen reparto en El tirador

El actor y director estadounidense Ryan Phillippe da vida al protagonista de El tirador Bob Lee Swagger. A este actor le conocemos por su papel de Billy Douglas en One Life to Live a finales de los noventa y por su trabajo en películas como I Know What You Did Last Summer, Cruel Intentions y 54, entre otras.

Además en el reparto de esta serie están actores como Shantel VanSanten como Julie Swagger, Cynthia Addai-Robinson como Nadine Memphis, Eddie McClintock como Jack Payne, Omar Epps como Isaac Johnson, Josh Stewart como Solotov, Jesse Bradford como Harris Downey y Gerald McRaney como Red Bama Sr.

La serie El Tirador es una buena opción para los adictos a las ficciones de acción y suspense que necesiten este mes de junio una dosis extra de adrenalina. Seguro que os engancha.