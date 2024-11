¿Qué fue de Miriam Díaz Aroca? Sus hijos, sus parejas, su relación con Belinda Washington…

Miriam Díaz-Aroca, icono de la televisión en las décadas de los 80 y 90, sigue siendo un nombre recordado por el público. Desde su aparición en el célebre programa ‘Un, dos, tres’ hasta su participación en películas icónicas como ‘Tacones lejanos’ y ‘Belle Époque’, la actriz y presentadora forjó una carrera marcada por la versatilidad. Pero, ¿qué ha pasado con ella y cómo se encuentra actualmente?

¿Qué pasó con Miriam Díaz-Aroca?

Miriam Díaz-Aroca fue uno de los rostros más aplaudidos de la pequeña pantalla. Esta actriz y presentadora española, originaria de Aranjuez y criada en Cantabria, se formó en Ciencias de la Información, estudios que la llevaron a empezar su carrera como locutora en la radio. Trabajó en la Cadena SER, en programas como ‘Radio Minuto Fórmula’ y su talento y carisma la impulsaron pronto a dar el salto a la televisión. Su debut llegó con la sección musical del programa ‘Aplauso’ y con el paso del tiempo se convirtió en la presentadora mejor valorada de su generación.

Su trayectoria en cine también alcanzó grandes alturas. Como actriz, fue una de las ‘chicas Almodóvar’ que participó en la película ‘Tacones lejanos’ y luego, en 1992, formó parte del reparto de la galardonada ‘Belle Époque’ de Fernando Trueba, que llegó a los premios Oscar y marcó uno de los puntos álgidos en su carrera.

Sin embargo, en la actualidad se ha distanciado del brillo mediático que la caracterizó en el pasado. En los últimos años sus apariciones en televisión han sido ocasionales, principalmente en programas como ‘Tu cara me suena’, ‘Deluxe’ y en episodios de series como ‘Paquita Salas’. Además, ha participado regularmente en ‘Pasapalabra’ como invitada. Lejos de las cámaras, la actriz ha encontrado un nuevo hogar en el teatro, con obras como ‘Las ranas’ e ‘Insatisfechas’. También ha dado sus primeros pasos como guionista, escribiendo ‘Madame Noir’, obra protagonizada por Mónica Naranjo.

La carrera de Miriam Díaz-Aroca

Miriam Díaz-Aroca dejó huella en la televisión de las décadas de 1980 y 1990. Entre los programas que la catapultaron a la fama se encuentran el exitoso ‘Un, dos, tres’, ‘Cajón desastre’, ‘Noches de gala’ y ‘No te rías que es peor’. Con su simpatía y energía, se ganó el cariño del público y se convirtió en una de las presentadoras más carismáticas de la época.

La televisión también la acogió en series de comedia como ‘La casa de los líos’ y ‘Manos a la obra’, donde mostró su versatilidad como actriz. En los 2000 fue la sustituta de Paz Padilla en ‘¡Ala… Dina!’ y trabajó en ‘Mis adorables vecinos’, una serie que marcó a toda una generación. Su popularidad la llevó incluso a participar en el programa ‘¡Mira quién baila!’.

Su éxito no se limitó a la pequeña pantalla. En cine participó en proyectos como ‘Belle Époque’, un hito en su carrera que la colocó en el centro de la industria cinematográfica y en ‘Tacones lejanos’ bajo la dirección de Pedro Almodóvar.

Así es su relación con Belinda Washington

La vida personal de Miriam Díaz-Aroca también ha estado marcada por relaciones significativas. En 1993 se casó con Pedro Luis Llorente, con quien tuvo un hijo. Aunque este primer matrimonio terminó después de siete años, su vida amorosa tuvo una segunda oportunidad cuando, cinco años más tarde, se casó con Stuart Grant Washington, el hermano de la actriz Belinda Washington.

Durante su matrimonio con Grant, la artista se convirtió en madre por segunda vez con el nacimiento de su hija, María. Su relación con Belinda, que eran cuñadas, fue especialmente cercana durante ese período. Con el paso del tiempo, el matrimonio entre Díaz-Aroca y Stuart Grant también llegó a su fin.

María Grant, la hija artista de Miriam Díaz-Aroca

El legado artístico de Miriam Díaz-Aroca parece continuar con su hija, María Grant. La actriz aprovechó la gala de los premios Goya para presentar a María, quien en ese entonces estaba cerca de cumplir los 18 años, en sociedad. Madre e hija posaron juntas ante las cámaras. En una entrevista posterior, Díaz-Aroca reveló que María estaba interesada en las Artes Escénicas y tenía la intención de estudiar Dirección de Cine, buscando un enfoque distinto en el mundo del entretenimiento.

Con el tiempo, la joven ha ido construyendo su propio camino en el ámbito artístico. Miriam ha manifestado en varias ocasiones su admiración hacia María, compartiendo que es un honor verla progresar en su formación y cómo absorbe el ambiente artístico que rodea su mundo.

En el estreno de la serie ’30 Monedas’, Miriam declaró que le parecía «un honor» acompañar a su hija en estos eventos, ya que creía firmemente en el valor de aprender desde dentro cómo funciona la industria. Según sus palabras: «Al lado de ella yo no sé si se me ve, pero para mí es un orgullo verla. Desde pequeña la he visto; a ver si me muevo yo también por aquí”.

A pesar de que Miriam Díaz-Aroca no aparece con frecuencia en la televisión, sigue activa en el mundo del espectáculo. Su transición hacia el teatro le ha permitido explorar su creatividad de nuevas maneras y le ha convertido en una artista muy completa.