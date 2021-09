Un 25 de septiembre de 1949 nace el cineasta española Pedro Almodóvar. Ejerce como director de cine, guionista y productor español. Veamos las frases icónicas de Pedro Almodóvar en el día de su cumpleaños. Un director totalmente internacional.

El director manchego ha ganado diversos premios internacionales, entre otros dos premios Óscar, y varios Premios Goya. En 2017 fue el presidente del jurado del Festival de Cannes.

Citas emblemáticas de Pedro Almodóvar

Existen dos cosas en el cine que tienen un valor distinto dependiendo de si las hace un hombre o una mujer: los desnudos frontales y el hecho de llorar.

Cuando hago una película lo último que pienso es en el espectador, bastante tengo ya, no hay una neurona libre para pensar en otra cosa. Pero en el momento en que se ha terminado y se estrena, no pienso en otra cosa, hasta me quita el sueño.

El amor es algo que absorbe las veinticuatro horas, te impide concentrarte en otros asuntos. Eso es lo que más me atrae y lo que más me horroriza. La Ley del Deseo. Las frases icónicas de Pedro Almodóvar en el día de su cumpleaños

Si a los curas se les permitiera desarrollar su sexualidad natural, estoy seguro de que el 90% de estos casos desaparecerían, acabarían buscándose novio o novia y no aparecería esa sexualidad deformada, monstruosa y enferma a la que da pie el celibato.

Para mí, el premio es estar nominado para los Oscar en categorías de las llamadas importantes. Es insólito, es histórico, con lo cual siento una enorme emoción que quiero compartir con todo el mundo. Después, lo de marzo… Pues será.

Por suerte, la naturaleza me ha dotado de una curiosidad irracional hasta para las cosas más nimias. Eso me salva. La curiosidad es lo único que me mantiene a flote. Todo lo demás me hunde. ¡Ah! Y la vocación. No sé si sería capaz de vivir sin ella.

Buenas noches Madrid. Ha sido muy duro llegar hoy hasta aquí. Pero ahora me alegro… Esta noche mi única hija duerme en la cárcel… Y no importa lo que haya hecho, como cualquier madre mi corazón está destrozado. Con vuestro permiso me gustaría dedicarle la primera canción… Tacones Lejanos

Pero el hecho de estar nominado no me hace sentirme más cerca de hacer una película en inglés. Eso llegará si encuentro el guión adecuado o la historia adecuada, una que tenga que rodarse en inglés. Y lo haré como otra película en español porque lo que me motiva siempre es la historia.