Pedro Almodóvar hace que Instagram le pida disculpas

Pedro Almodóvar 1-0 Instagram. El director de cine ha ganado la partida a la red social propiedad de Facebook después de que censuraran el póster de su nueva película. El Deseo publicó la promoción de ‘Madres Paralelas’, cuya imagen principal es un ojo cuya pupila se convierte en un pezón lactante, con una gota de leche recreando una lágrima. La polémica estaba servida.

Es de sobra conocido el algoritmo censor de Instagram, que elimina cualquier contenido en el que aparezca un pezón femenino, uno de los puntos más controvertidos de la red social. El revuelo ocasionado por la supresión del cartel promocional del nuevo film del cineasta manchego, con la etiqueta #Freethenipple como bandera, ha hecho que desde la empresa de Marck Zuckerberg retrocedan.

En un comunicado oficial emitido por Associated Press, Facebook señala lo siguiente: «En determinados casos hacemos excepciones y permitimos la desnudez en ciertas circunstancias. En este caso por haber un contexto artístico claro. Por lo tanto, hemos restaurado los posts que compartían el póster de la película de Almodóvar en Instagram y pedimos perdón por cualquier confusión causada», sentencian.

Una victoria que Pedro Almodóvar ha querido celebrar haciendo otro escrito. Lo ha hecho público a través de un tuit publicado por su hermano, Agustín, y en él reza lo siguiente: «Muchas gracias a los que habéis apoyado el cartel, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ellos en los medios».

Palabras de agradecimiento de P.Almodóvar ante la acogida del teaser póster de # MadresParalelas. pic.twitter.com/rsoxgKsvUU — Agustín Almodóvar oficial (@AgustinAlmo) August 12, 2021

El comunicado sigue dejando un recado al sistema que utiliza Instagram para censurar sin atender al contexto de la imagen en sí: «Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente. Es una victoria vuestra, una gran victoria».

Por último, Pedro Almodóvar alerta sobre un aspecto que a veces pasa desapercibido y que no es otro que el control que la censura puede llegar a ejercer sobre las personas: «Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas», finaliza.

‘Madres paralelas’ es la última película de un Pedro Almodóvar que ha conseguido reclutar a algunas de sus musas para completar el reparto. Penélope Cruz, Aitana Sánchez Gijón y la incipiente Milena Smit son las protagonistas. La cinta narra la historia de dos madres que dan a luz el mismo día en idéntico hospital y se estrenará en España el próximo 10 de septiembre.