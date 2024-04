‘Fallout’, la serie basada en un videojuego, que adelanta su estreno en Prime Video

Una de las series más esperadas de esta primavera es la serie Fallout, basada en el conocido videojuego que ha enganchado que lleva enganchando a sus seguidores desde hace más de 25 años. La novedad es que la plataforma de streaming Prime Video ha decidido adelantar su estreno al miércoles 10 de abril.

La plataforma de streaming Prime Video se une con Fallout así a la tendencia de adaptar videojuegos de moda y conseguir así repetir el éxito de HBO con la serie The Last of Us. El primer videojuego de la saga de Bethesda, que actualmente es propiedad de Xbox, se estrenó en 1997 y pronto se convirtió en todo un éxito. En la actualidad cuenta con más de 9 entregas y 55 millones de copias vendidas.

Una producción ambiciosa

La serie Fallout tiene 8 episodios de una hora cada uno y cuenta la historia de un grupo de personas que viven en un búnker después de una guerra nuclear. A partir de este planteamiento inicial surgen un montón de historias diferentes que los creadores de la nueva serie pueden utilizar para los próximos episodios.

Las creadoras y showrunners de Fallout son Geneva Robertson-Dworet, guionista de Capitana Marvel y Tomb Raider y Graham Wagner (The Office, Silicon Valley). En cuanto al director de los primeros episodios es Jonathan Nolan, el hermano de Christopher Nolan cuyo cuento Memento Mori fue utilizado por su hermano como base para el guion de la película Memento. También ha coescrito, junto a su hermano, los guiones de The Prestige, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. Para televisión ha creado el drama de la CBS Person of Interest. En 2016 creó y dirigió la primera temporada de Westworld para HBO.

Fallout, una historia brillante

Como ya hemos comentado la serie está basada en la conocida saga de videojuegos y cuenta la historia de un grupo de personas que viven en un búnker después de una guerra nuclear. Según la sinopsis oficial de Prime Video: «Basada en una de las mejores sagas de videojuegos de todos los tiempos, Fallout es la historia de los que tienen y de los que no, en un mundo en el que apenas queda algo que tener. 200 años después del apocalipsis, los habitantes de los lujosos refugios antinucleares se ven obligados a regresar al paisaje infernal cargado de radiación que sus antepasados dejaron atrás, y se sorprenden al descubrir que les espera un universo increíblemente complejo, alegremente extraño y muy violento»

Los habitantes de los refugios salen a la superficie, al Yermo, esperando que no haya radiación y encontrarse con otros supervivientes. Al salir se dan cuenta de que no todo el mundo ha tenido la suerte de esconderse y que la vida no es igual que antes de cuando se tuvieron que refugiar bajo la tierra. Una historia inédita en los videojuegos que tiene lugar entre el Refugio 33 y el Yermo.

El reparto de la serie Fallout

La serie Fallout está protagonizada por la actriz Ella Purnell (Yellowjackets) que interpreta a Lucy es una optimista Moradora del Refugio que tiene una personalidad fuerte capaz de luchar con todo. Su naturaleza pacífica e idealista se pone a prueba cuando alguien hace daño a sus seres queridos.

El actor Aaron Moten (Hacia la libertad) interpreta a Maximus que es un joven soldado que oculta su trágico pasado y sirve en una facción militar llamada Hermandad del Acero. Máximo ante todo cree en la nobleza de la misión de la Hermandad y que hay que hacer que se cumplir la ley y el orden a Wasteland. Un personaje que hará todo lo necesario para alcanzar sus objetivos.

También tiene peso en esta primera temporada de la serie el actor Walton Goggins (Los odiosos ocho) que interpreta The Ghoul que es un extraño personaje que sobrevive al páramo trabajando decazarrecompensas. Un hombre pragmático, despiadado y que esconde un misterioso pasado. Además, el actor (Twin Peaks), interpreta el papel de Hank que es el supervisor del Refugio 33 y el padre de Lucy. Un hombre que tiene ganas de cambiar el mundo a mejor a pesar de todo lo que ha ocurrido.

En el reparto de esta serie también están los actores Moisés Arias (El rey del barrio), Sarita Choudhury (Homeland), Michael Emerson(Person of Interest), Leslie Uggams (Deadpool), Frances Turner (The Boys), Dave Register (Heightened), ZachCherry (Severance), Johnny Pemberton (Ant-Man), Rodrigo Luzzi (Inseparables), Annabel O’Hagan (Ley y orden: unidad de víctimas especiales) y Xelia Mendes-Jones (La rueda del tiempo), entre otros.

Fallout se podrá ver completa en Prime Video, lo que es una novedad en esta plataforma de streaming. La serie es la gran apuesta de Prime Video para este 2024 y los seguidores de la saga de videojuegos están esperando su estreno para dar su veredicto. Además, ya se ha confirmado que se ha renovado la serie para una nueva temporada.

Lo que por ahora hemos podido ver en el tráiler es simplemente espectacular y brutal. No solo por la descripción al estilo de los años 50 del refugio de Vaul-tec, sino también por el aspecto devastador en el que se encuentra el mundo en la superficie. Una nueva serie que promete calidad y sorpresas.