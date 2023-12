Fact checked

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las vacunas salvan entre dos y tres millones de vidas al año en todo el mundo. Si se aumentara la cobertura de muchas otras enfermedades que pueden prevenirse eficazmente mediante la vacunación, se salvarían otros 1,5 millones de vidas. Desde el año 2018, la Federación Internacional de Farmacéuticos (FIP) respalda la Declaración de Astana de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la atención primaria de salud y su expectativa de ofrecer una cobertura sanitaria universal para 2030, lo que incluye sumar a los farmacéuticos a las campañas de vacunación para que puedan vacunar a los ciudadanos es sus farmacias comunitarias.

Los farmacéuticos desempeñan un papel central en la atención primaria en varias partes del mundo al ser accesibles directamente al público. Tal y como explican en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), los farmacéuticos generan valor al sistema sanitario y al cuidado de la salud. La experiencia de estos profesionales en medicamentos les permite proporcionar asesoramiento detallado sobre dosificación, efectos secundarios e interacciones de todas las vacunas. Además, contribuyen a la prevención de enfermedades y promoción de la salud, monitorean enfermedades crónicas, apoyan la adopción de estilos de vida saludables y derivan a pacientes según sea necesario.

En varias partes del mundo, los farmacéuticos son el principal punto de acceso a la atención primaria y además de ofrecer lo citado anteriormente, administran vacunas. La Federación Internacional de Farmacia (FIP) ha presentado durante este mes de diciembre, las experiencias de éxito en 17 países para abogar por la participación de la farmacia en la vacunación. El informe bajo el título «Apoyando la inmunización a lo largo de la vida a través de la vacunación basada en la Farmacia: permitiendo la equidad, el acceso y la sostenibilidad» es una guía de referencia para ayudar a impulsar la expansión de las tasas de cobertura de vacunación en el mundo. Su objetivo principal es defender que la contribución de los farmacéuticos es clave para extender la cobertura de vacunación y reducir las enfermedades prevenibles con vacunas en todo el mundo.

Regulación

Los servicios de vacunación en farmacias son ya una realidad en nuestros países vecinos, tal y como indican los datos del FIP. Los farmacéuticos de Portugal, Italia y Francia pueden vacunar en sus farmacias. Portugal comenzó en 2008 a vacunar en las farmacias con la campaña de la gripe, y hoy en día han ampliado hasta 17 vacunas distintas y con un 77% de farmacias que ofrecen el servicio. Durante la campaña de vacunación de la gripe 2017-2018 Francia empezó con el servicio de vacunación en las farmacias En 2020 alrededor de 3.3 millones vacunas fueron administradas en farmacias y ese mismo año se autorizó a la inmunización frente a la COVID. En mayo de 2022 una orden ministerial amplió el listado hasta 15 enfermedades susceptibles de vacunación en farmacias. En Italia, un Decreto Ley de 2022 incorporó definitivamente a los farmacéuticos a las campañas de vacunación tanto de gripe como de COVID.

Estos servicios están ya disponibles en 13 países de la Unión Europea, cuyos sistemas de salud ven en estos establecimientos sanitarios y en sus profesionales unos recursos que aportan eficacia y eficiencia. Ante esta y otras evidencias, en la FIP destacan la necesidad de generar sistemas regulatorios que respalden las vacunaciones en las farmacias dirigidas por los propios farmacéuticos ya que consideran que para la prestación de estos servicios son necesarias «sistemas regulatorios y legislativos» que permitan a los farmacéuticos vacunar.

«Este informe proporciona una descripción general de los éxitos recientes informados por las organizaciones miembros de la FIP en la implementación o ampliación del papel de los farmacéuticos en la vacunación regulada», ha asegurado Gonçalo Sousa Pinto, autor principal del informe.

Por otro lado, el estudio incluye opiniones de 10 países que se están enfrentando a barreras legales a la hora de implementar la vacunación en las farmacias, entre ellos, España. El Presidente del Consejo General Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar Santamaría, sobre este tema ha declarado en varios medios que los farmacéuticos españoles están preparados y perfectamente cualificados para vacunar en sus farmacias «no hay un problema de competencia, no hay un problema de capacitación, hay un problema de decisión política». De momento, en España, no hay todavía regulación al respecto y no se sabe si llegará a aprobarse.