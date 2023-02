Fact checked

El informe ‘Problemas actuales, elementos de mejora y desafíos futuros de los cuidados paliativos en la población oncológica’de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), señala que de las 493.776 personas que fallecieron en España en el año 2020, 183.119 eran susceptibles de recibir cuidados paliativos pero sólo el 49,2% de los pacientes los recibió. Este documento tiene por objetivo analizar la problemática de estas unidades y los desafíos a los que tendrán que enfrentarse basándose en una perspectiva multidisciplinar y con un enfoque global y biopsicosocial.

Según un informe de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos (EAPC), la atención al duelo se ofrece en el 83 % de los 314 instituciones médicas estudiados en Europa y en el 73% de las 56 de España. Añaden que, para una atención adecuada, debería haber dos recursos humanos de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, uno hospitalario y uno domiciliario.

Sin embargo, Europa tiene una media de 0,8 y España de 0,6. Estos datos demuestran que la población con cáncer con necesidades paliativas no ha recibido la atención que necesitaba, según destacó el informe de la AECC.

Tal y como señala el informe de la AECC, en las últimas décadas, en España ha habido importantes cambios estructurales a nivel demográfico, social, económico y familiar y sobre todo, en el ámbito laboral que no han beneficiado los cuidados a las personas enfermas. A nivel familiar, cada vez es más difícil la conciliación de la vida laboral y la familiar porque la incorporación de la mujer al trabajo hace que ya no haya tantos ‘cuidadores’. De la misma manera, también, según la AECC se nota la reducción de la red social de apoyo de las personas dependientes y/o que viven con enfermedades crónicas. A esto hay que añadir que, a nivel demográfico, cada vez vivimos más años y este aumento de la esperanza de vida hace que haya una prevalencia mayor de personas afectadas por cáncer con necesidades asistenciales.

Asistencia psicológica y social

Para la AECC, con este nuevo escenario social y las carestías dotacionales plantean la necesidad de implementar modificaciones en las estructuras de atención sanitaria y social existentes. Consideran que los procesos del final de la vida hay que centrarlos en las personas con necesidades paliativas y en su entorno. De hecho, el informe destaca que el 66% de las personas con cáncer en España expresa su deseo de morir en su propio domicilio pero solo un 31,6% lo pudo hacer en 2020, debido a la falta de medios. Según la encuesta que realizó la AECC a los investigadores clínicos en cuidados paliativos, para la elaboración de este documento, el 42% de los encuestados opinan que en España el nivel de la investigación de los cuidados paliativos oncológicos respecto a otras especialidades clínicas es bajo y el 64% consideran que tiene un apoyo institucional nulo respecto a otros países europeos.

En España hay dos tipos de unidades de cuidados paliativos. Por un lado, están las que cuentan con un equipo básico formado por un médico y una enfermera y, por otro, las que tienen un equipo completo con médico, enfermera, psicólogo y trabajador social. Estas unidades de cuidados paliativos deben tener en cuenta las preferencias personales a la vez que palían el sufrimiento y el impacto emocional de los pacientes y de sus familiares pero solo el 25% de esta atención cuenta con psicólogos y trabajadores sociales y dedican menos del 50% de su jornada laboral a este servicio.observa un déficit de profesionales del ámbito psicosocial. Esta insuficiente dotación de recursos psicosociales dificulta, claramente, la atención a las necesidades psicológicas y sociales de las personas que reciben cuidados paliativos y sus familias.

La AECC expone que para el abordaje biopsicosocial en los cuidados paliativos hay integrar la figura del psicólogo y del trabajador social en la cartera de servicios asistenciales de estas unidades, tanto en el ingreso domiciliario como en el hospitalario. Sobre todo, destaca los casos en los que los pacientes viven situaciones más complicadas como son la soledad no deseada o vivir en un entorno rural apartado.

Según la AECC, los objetivos específicos de los cuidados paliativos serían: el alivio del dolor y otros síntomas, la normalización del proceso de muerte, la integración del abordaje espiritual psicológico-social a pacientes oncológicos y familiares durante la enfermedad y el duelo y la aplicación de los tratamientos adecuados. El final de la vida de estos pacientes es una fase que precisa una diversidad de cuidados especializados y adaptados a cada persona, sobre todo, a nivel psicológico y social. Desde este organismo constatan la existencia de diversas barreras relacionadas con la atención psicológica y social en los cuidados paliativos que habría que corregir: