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La Unión Europea ha dado un paso relevante con el acuerdo político sobre la nueva Ley de Medicamentos Críticos, pero el debate de fondo va mucho más allá del abastecimiento puntual de antibióticos, insulina o analgésicos. La pandemia dejó al descubierto hasta qué punto Europa había cedido capacidad industrial estratégica a terceros países, especialmente a China e India, convirtiendo al continente en dependiente de cadenas de suministro externas incluso en productos esenciales para la salud pública. La nueva normativa busca corregir parte de esa vulnerabilidad incentivando la producción dentro de la UE y priorizando criterios de seguridad y resiliencia frente al simple coste económico.

Sin embargo, el acuerdo también evidencia que Europa llega tarde a una batalla industrial clave. Mientras Estados Unidos y China han protegido y reforzado durante años sus sectores estratégicos, Bruselas ha mantenido una política excesivamente centrada en el mercado y la deslocalización. La industria farmacéutica no sólo es una cuestión económica, sino también de soberanía y seguridad.

La escasez recurrente de medicamentos en los últimos años ha demostrado que depender del exterior en materias primas, principios activos o producción puede convertirse en un riesgo crítico en momentos de crisis. Por ello, cada vez más voces reclaman que la UE avance hacia una verdadera autonomía estratégica farmacéutica, con más inversión, menos burocracia y una legislación que favorezca de forma decidida la producción europea y la innovación biomédica dentro del continente.

Mercado interior

La propuesta inicial de la Comisión planteó también salvaguardar el suministro garantizando que ningún requisito de existencias de contingencia aplicado en un Estado miembro pudiera afectar negativamente a otros Estados miembro, ni al Mercado Interior. Esta condición se mantiene en el acuerdo, pero con la aclaración de que los requisitos en cuestión sean transparentes y respeten los principios de solidaridad y proporcionalidad.

Los colegisladores también han introducido nuevas medidas para que las autoridades nacionales puedan compartir información relevante sobre las necesidades de existencias de contingencia y aclaraciones sobre el uso del mecanismo de solidaridad voluntario ya existente, para facilitar el intercambio de información y asegurar a los países los medios necesarios para reasignar de manera voluntaria medicamentos esenciales en caso de necesidad.

También establece las bases para poner en marcha «proyectos estratégicos» para impulsar, aumentar o modernizar la capacidad de fabricación de la UE de medicamentos esenciales o sus principios activos, mediante un acceso más fácil a la financiación (de los Estados miembro y de la Unión), así como un apoyo administrativo acelerado.

Además, el alcance de la nueva ley se ha ampliado para incluir los «medicamentos huérfanos» -que tratan enfermedades raras graves- en determinadas áreas clave como los proyectos estratégicos y la contratación pública coordinada.